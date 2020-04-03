В Китае из-за повторной волны коронавируса закрыли 600-тысячный район

Поднебесную упрекают в том, что в стране не ведется учет бессимптомных больных

Китай, который один из первых взял под контроль эпидемию коронавируса, вновь оказался на пороге нового витка пандемии.Китай, который один из первых взял под контроль эпидемию коронавируса, вновь оказался на пороге нового витка пандемии.

Китай, который один из первых взял под контроль эпидемию коронавируса, вновь оказался на пороге нового витка пандемии. Один из районов провинции Хэнань - Цзя, где проживает более 600 тысяч человек, отправлен на тотальный карантин. Блокаду объявили после того, как в регионе стали выявлять бессимптомных носителей COVID-2019.

Среди жителей Поднебесной растет паника. Они обеспокоены тем, что эпидемия может повториться. Ситуацию осложняют завозные случаи коронавируса - в последние недели власти КНР фиксировали COVID-2019 только у приезжих в страну, а также наличие бессимптомных носителей заразы среди местного населения.

Началось все с того, что 59-летняя местная жительница, пришедшая на прием к врачу, заразилась от него коронавирусной инфекцией. У женщины поднялась температура и начались головные боли. При этом у медика не было никаких характерных симптомов. После этого было решено закрыть все организации в районе, а жителям запретили без надобности покидать свои квартиры. В случае выхода на улицу необходимо носить маску и регулярно проходить проверку температуры. В городах ограничено движение автомобилей.

После истории с заражением пациента, в больнице было проведено обследование всех медработников, которые контактировали с инфицированными. В итоге, COVID-2019 был выявлен у трех врачей, у которых болезнь протекала бессимптомно. После положительного теста медиков отправили на карантин.

Международное научное сообщество по-прежнему упрекает власти КНР в сокрытии данных о реальном числе заболевших коронавирусом. До нынешней недели Китай не включал в это число тех, у кого отсутствовали симптомы болезни. Сейчас на самоизоляции находится 1367 человек, у которых тест на COVID-2019 оказался положительным, но при этом нет никаких болезненных признаков.

Источник - "Комсомольская правда"