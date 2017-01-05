А.Атамбаев и Си Цзиньпин обменялись поздравительными телеграммами в связи с 25-летним юбилеем установления дипломатических отношений между КР и КНР

Си Цзиньпин пожелал непрерывного укрепления и развития дружбы между Китаем и Кыргызстаном.

Бишкек, “Саясат.kg”. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин обменялись поздравительными телеграммами в связи с 25-летним юбилеем установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В послании Президента Алмазбека Атамбаева отмечено, что за четверть века, прошедших с момента установления дипломатических отношений, Кыргызстан и КНР совместными усилиями наладили активный политический диалог, взаимовыгодное торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество, а также эффективное взаимодействие в области безопасности.

«Наши позиции по многим актуальным и важным вопросам международной повестки дня схожи или близки. Мы также плодотворно сотрудничаем в рамках ООН, ШОС и других многосторонних структур. В сентябре 2013 года в ходе Вашего государственного визита в Кыргызскую Республику двусторонние отношения были выведены на уровень стратегического партнерства, что в полной мере соответствует духу добрососедства и дружбы между нашими народами», - говорится в телеграмме.

Глава государства особо подчеркнул, что история кыргызско-китайских отношений насчитывает не одно тысячелетие, уходя в глубину веков. «Великий шелковый путь связывает нас с незапамятных времен, можно сказать, что традиции дружбы и добрососедства, заложенные в древности, стали прочной основой современных кыргызско-китайских отношений», - отмечено в телеграмме.

А.Атамбаев отметил, что высоко ценит личное внимание председателя КНР Си Цзиньпина к вопросам развития двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем и выразил полную готовность к продолжению совместной работы для их дальнейшего углубления и укрепления во благо наших народов. Алмазбек Атамбаев пожелал Председателю КНР доброго здоровья, больших успехов в государственной деятельности, а дружественному китайскому народу - благополучия, мира и процветания.

Си Цзиньпин в поздравительной от имени Правительства Китая, китайского народа и от себя лично выразил Алмазбеку Атамбаеву и дружественному кыргызскому народу искренние поздравления и наилучшие пожелания.

«Китай и Кыргызстан являются добрыми соседями и стратегическими партнерами, дружба двух народов имеет долгую историю. На протяжении 25 лет сохраняется тенденция интенсивного развития китайско-кыргызских отношений. После установления отношений стратегического партнерства между двумя странами в 2013 году двусторонние отношения вступили в русло ускоренного развития», - говорится в послании.

«Постоянно углубляется политическое взаимодоверие. Совместное строительство «один пояс, один путь», сотрудничество в области энергетики, электроэнергии, инфраструктуры, сельского хозяйства, безопасности и в гуманитарной области всесторонне продвигается и достигнуты большие успехи», - отмечено в телеграмме.

По словам председателя КНР, Китай и Кыргызстан твердо поддерживают друг друга по вопросам, затрагивающих интересы обеих стран, имеют плодотворное сотрудничество в таких многосторонних структурах, как ООН, ШОС и т.д. Благодаря развитию двусторонних отношений Китай и Кыргызстан не только успешно защищают интересы обеих стран, но и внесли весомый вклад в поддержание мира, стабильности, развития и процветания в регионе.

«Я придаю большое значение развитию китайско-кыргызских отношений. Китайская сторона неизменно будет поддерживать путь развития, выбранный Кыргызстаном в соответствии со своими реалиями, поддерживать усилия Кыргызстана, направленные на обеспечение государственной независимости, суверенитета, безопасности и развития», - отмечено в телеграмме.

Он выразил готовность в дальнейшем продвижении китайско-кыргызских отношений стратегического партнерства во благо двух стран и народов.

Си Цзиньпин пожелал непрерывного укрепления и развития дружбы между Китаем и Кыргызстаном.