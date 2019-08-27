Дочь Нурсултана Назарбаева приобрела замок в Швейцарии (фото)

Покупка элитной недвижимости обошлась дочери первого президента Казахстана в 63 миллиона долларов

Дочь Елбасы Динара Назарбаева несколько дней назад приобрела в окрестностях Женевы замок Bellerive Castel (Château de Bellerive) за 63 миллиона долларов. Об этом сообщают казахстанские​ СМИ со ссылкой на швейцарский журнал Bilan.

Замок XVII века считается историческим объектом национального значения, но новая хозяйка уже затеяла ремонт на свой вкус. На территории, прилегающей к нему, есть теннисный корт, причал для лодок и яхт. В декабре 2009 года Динара Назарбаева уже приобретала недвижимость (виллу площадью 8 000 квадратных метров) в окрестностях той же Женевы почти за 75 миллионов долларов.



Ранее Forbes подсчитал, что в рейтинге миллиардеров Динара Назарбаева и Дональд Трамп на двоих делят 715-ю строчку с одинаковым состоянием.

Пикантности столь нескромной покупке дочери добавляет то, что она произошла ровно в те дни, когда сам Нурсултан Назарбаев призывал рядовые многодетные семьи Казахстана отказаться от «иждивенческого» и взять кредит, на который можно «купить две коровы, чтобы обеспечивать себя».

vesti.kg