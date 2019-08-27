Дочь Нурсултана Назарбаева приобрела замок в Швейцарии (фото)

Покупка элитной недвижимости обошлась дочери первого президента Казахстана в 63 миллиона долларов
Дочь Елбасы Динара Назарбаева несколько дней назад приобрела в окрестностях Женевы замок Bellerive Castel (Château de Bellerive) за 63 миллиона долларов. Об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на швейцарский журнал Bilan.
Замок XVII века считается историческим объектом национального значения, но новая хозяйка уже затеяла ремонт на свой вкус. На территории, прилегающей к нему, есть теннисный корт, причал для лодок и яхт. В декабре 2009 года Динара Назарбаева уже приобретала недвижимость (виллу площадью 8 000 квадратных метров) в окрестностях той же Женевы почти за 75 миллионов долларов.
Ранее Forbes подсчитал, что в рейтинге миллиардеров Динара Назарбаева и Дональд Трамп на двоих делят 715-ю строчку с одинаковым состоянием.
Пикантности столь нескромной покупке дочери добавляет то, что она произошла ровно в те дни, когда сам Нурсултан Назарбаев призывал рядовые многодетные семьи Казахстана отказаться от «иждивенческого» и взять кредит, на который можно «купить две коровы, чтобы обеспечивать себя».
vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!