У мусульман рохинджа появился комиссар

Верховный комиссар ООН посетил лагерь беженцев в Бангладеш

В субботу верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди посетил лагерь Кутапалонг в Бангладеш, где находятся мусульмане рохинджа, прибывшие с территории сопредельной Мьянмы. Всего за месяц, прошедший с начала конфликта, свои дома покинули уже свыше 420 тыс. представителей этой народности. Комиссар встретился с ними и заявил, что шокирован теми историями, что ему довелось услышать от спасшихся.



«Я был по-настоящему поражен теми ужасами, которые пришлось пережить этим людям, тем, через что им пришлось пройти и что им довелось увидеть там, в Мьянме»,— рассказал агентству Reuters глава Агентства ООН по правам беженцев Филиппо Гранди после посещения лагеря Кутапалонг на юго-востоке Бангладеш. Обострение конфликта между буддистами и рохинджа, живущими в Мьянме, привело к наплыву новых беженцев, из-за чего бангладешским властям и ООН пришлось в срочном порядке расширять лагерь.



Сейчас ООН пытается предоставить беженцам крышу над головой, еду и предотвратить распространение болезней. По подсчетам самой организации, чтобы обеспечить людей хотя бы минимальным набором, необходимо около $200 млн. Правда, по мнению господина Гранди, от страданий рохинджа не спасут никакие блага цивилизации. «Убитые родители, разделенные семьи, полученные ранения, изнасилования. Много страшных вещей произошло, и людям понадобится много времени, чтобы залечить раны. Гораздо больше, чем на удовлетворение их базовых потребностей»,— сообщил комиссар ООН.



Тем временем в самой Мьянме продолжается «антитеррористическая операция» в районе Ракхайн, где проживали рохинджа. Действия властей уже осудили многие лидеры западных стран и генсек ООН Антониу Гутерриш, но на фактического лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи эти заявления пока никак не повлияли. Тем более что поддержку антитеррористической операции оказали Китай и Индия. При этом госпожа Су Чжи заявила на днях, что власти страны готовы принять бежавших в Бангладеш рохинджа обратно. Однако для этого им придется доказать свое право проживания в Мьянме.



Китай и Индия поддержали контртеррористическую операцию Мьянмы в штате Ракхайн, которая уже привела к бегству около 400 тыс. мусульман-рохинджа в соседние страны. Это фактически дает стране гарантию того, что санкции ООН против нее введены не будут. Однако от гнева мусульманских государств Азии и осуждения представителей ООН такая защита не спасет. Фактический лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи уже объявила, что не поедет на заседание Генассамблеи организации. В качестве причины такого решения глава ее администрации назвал необходимость планировать борьбу с террористическими атаками, которые якобы готовят повстанцы-рохинджа.



Кирилл Сарханянц

газета "Коммерсант"