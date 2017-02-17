Китайцы провозгласили 70-летнюю бабушку "самой горячей" женщиной страны

70-летняя Тао Хуаби стала звездой китайских соцсетей. Пользователи настолько восхищаются бабушкой, что провозгласили ее "самой горячей" женщиной Китая, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.



Тао - основательница Laoganma Special Flavour Foodstuffs Co., компании, которая выпускает самый популярный в стране соус чили.



Интерес к себе Хуаби привлекла после того, как ее сфотографировали выходящей из красного Bentley SUV. Стоимость этой машины оценивают в 570 000 долларов. Пользователи соцсетей отметили, что на эту же сумму можно купить 460 000 банок легендарного соуса.



Основанная Тао 20 лет назад компания сейчас обеспечивается рабочими местами 4 тысячи человек, а в прошлом году ее прибыль составил 655 млн долларов.



Деятельность Тао превратила одну из беднейших провинций Китая Гуйчжоу в одну из самых быстрорастущих. ВВП региона составил 10,5% в 2016 году.

Состояние Тао Forbes оценивает в 1 млрд долларов.



При этом Тао практически не имеет образования и работала продавщицей лапши на улице.



Китайцы называют ее Lao Gan Ma, что в переводе означает "старая крестная". Такое звание женщина получила из-за того, что кормила бедных студентов бесплатно.



Сейчас же соус Тао пользуется огромной популярностью и за пределами Китая, а жители Поднебесной считают его продуктом первой необходимости.

NUR.KZ