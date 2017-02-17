70-летняя Тао Хуаби стала звездой китайских соцсетей. Пользователи настолько восхищаются бабушкой, что провозгласили ее "самой горячей" женщиной Китая, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.
Тао - основательница Laoganma Special Flavour Foodstuffs Co., компании, которая выпускает самый популярный в стране соус чили.
Интерес к себе Хуаби привлекла после того, как ее сфотографировали выходящей из красного Bentley SUV. Стоимость этой машины оценивают в 570 000 долларов. Пользователи соцсетей отметили, что на эту же сумму можно купить 460 000 банок легендарного соуса.
Основанная Тао 20 лет назад компания сейчас обеспечивается рабочими местами 4 тысячи человек, а в прошлом году ее прибыль составил 655 млн долларов.
Деятельность Тао превратила одну из беднейших провинций Китая Гуйчжоу в одну из самых быстрорастущих. ВВП региона составил 10,5% в 2016 году.
При этом Тао практически не имеет образования и работала продавщицей лапши на улице.
Китайцы называют ее Lao Gan Ma, что в переводе означает "старая крестная". Такое звание женщина получила из-за того, что кормила бедных студентов бесплатно.
Сейчас же соус Тао пользуется огромной популярностью и за пределами Китая, а жители Поднебесной считают его продуктом первой необходимости.
NUR.KZ
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