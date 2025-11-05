В США разбился грузовой самолет UPS — семь погибших, 11 раненых

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Погибли не менее семи человек, еще 11 получили ранения различной степени тяжести.

В США разбился грузовой самолет компании UPS Airlines. Авиакатастрофа произошла вскоре после вылета из международного аэропорта имени Мухаммеда Али в городе Луисвилл, штат Кентукки. Об этом сообщило издание AP News.

По предварительным данным, у самолета McDonnell Douglas MD-11 загорелся левый двигатель. После этого лайнер потерял управление, рухнул и протаранил несколько зданий, топливные баки и десятки автомобилей. На месте падения начался масштабный пожар.

Как передает The Guardian, погибли не менее семи человек, еще 11 получили ранения различной степени тяжести.

Местные власти сообщили, что аэропорт временно закрыт, прилегающие районы оцеплены, а жителям в радиусе восьми километров рекомендовано не покидать дома.

Причины катастрофы выясняют специалисты Федерального управления гражданской авиации и Национального совета по безопасности на транспорте.

Источник: 24.kg