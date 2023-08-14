Трамп оценил свои шансы обойти Байдена на выборах президента США

Президентские выборы в США запланированы на ноябрь 2024 года.

Президентские выборы в Соединенных Штатах запланированы на ноябрь 2024 года.

Экс-президент США Дональд Трамп оценил свои шансы на победу над действующим главой страны Джо Байденом на президентских выборах, сообщает британская газета The Times.

"Близки к 100 процентам", — ответил политик на вопрос журналиста.

Трамп также считает, что среди республиканцев нет никого, кто мог бы составить ему конкуренцию на праймериз, которые пройдут в январе.

Президентские выборы в США запланированы на ноябрь 2024 года. И Трамп, и Байден уже заявили о намерении баллотироваться.

Sputnik