Twitter начал переговоры с Илоном Маском о продаже соцсети

Издания пишут, что многое будет зависеть от того, на какую в итоге сумму будут согласны обе стороны.

В компании не воспринимали предложение серьёзно, однако на фоне давления со стороны акционеров ситуация резко поменялась, сообщают СМИ.

О том, что Twitter ведёт переговоры с Илоном Маском о продаже компании, написали сразу несколько крупных изданий, включая Reuters и The New York Times.

24 апреля глава Tesla Motors встретился с одиннадцатью представителями совета директоров Twitter. Как пишет Reuters, Маск сильно удивил акционеров Twitter предложением купить соцсеть за 43 миллиарда долларов. Однако это пока не значит, что компания согласна продаться за 54,2 доллара за акцию.

The New York Times отмечает, что переговоры уже на поздних этапах, однако ситуация меняется слишком быстро, чтобы уверенно говорить о каких-то договорённостях. По данным газеты, сделка всё же может не состояться, однако если ранее покупка вообще казалось маловероятной, то теперь эти обсуждения достигли финальной точки.

Издания пишут, что многое будет зависеть от того, на какую в итоге сумму будут согласны обе стороны.

Источник: vb.kg