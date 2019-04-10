Марс Сариев, политический аналитик: «Усилится попытка ослабить СДПК»

Мы побеседовали с политическим аналитиком Марсом Сариевым о некоторых политических обстоятельствах, получили ответы.

- Марс мырза, для какого государства стали выгодны составленные с Россией соглашения и согласования? Кто выиграл от них, кто проиграл?

- С приездом Путина русские достигли своей цели. Увеличили площадь авиабазы на 60 гектаров. Выгода для Кыргызстана – повысилась аренда за Кантскую авиабазу. Подписано несколько меморандумов и соглашений. Но для реализации их всех Кыргызстан должен вести единую политику с Россией. Поэтому те меморандумы остаются пока на бумаге. Стало выигрышем для обеих сторон. Но преимущественно Россия достигла поставленных перед собой целей. Если бы мы наподобие Узбекистана перешли к активной политике, предложили готовые проекты, тогда было бы составлено соглашений на еще больше средств. Поскольку в этом отношении с нашей стороны не было особых усилий, то по сравнению с ними будет выделено меньше средств. Если меморандумы вступят в работу, надеемся, откроются заводы.

- В случае открытия филиалов передовых университетов России, студенты не пойдут в вузы, выживающие за счет их контрактов?

- Хорошее дело открыть филиал МГУ. Усилится конкуренция среди вузов. Улучшится качество предоставления образования. Ведь есть вопросы, что в большинстве университетов не предоставляется достаточного образования. Думаю, по-моему, МГУ даст хорошее образование наряду с АУЦА, турецкими университетами.

- Движение «СДПК без Атамбаева» провело съезд. Они достигли поставленной цели?

- Из-за того что цель движения «СДПК без Атамбаева» не реализована, Асылбек Жээнбеков объявил о своем выходе из партии. Хотя сказали, что прошел съезд партии, зарегистрируются в Министерстве юстиции, избран лидер партии, но они не смогут потянуть ношу партии. Говоря иначе, СДПК по-прежнему осталась партией Атамбаева. Он не дал выбить из рук СДПК, сохранил ее. Теперь очистит партию и пойдет на парламентские выборы. А власти будут готовиться идти на выборы с партиями наподобие «Замандаш». Но еще усилятся попытки ослабить СДПК. Иначе говоря, судьба СДПК столкнется с расколом и разрывом, как судьба Коммунистической партии.

- Должны ли по правилам лица, вышедшие из партии, выйти также из фракции?

- Раньше так и было. Вышедшие из партии выходили и из фракции, становились свободными депутатами. Не знаю, есть сейчас такая норма или нет. Вот Иса Омуркулов вышел из партии, но ходит же лидером фракции. Асылбек Жээнбеков тоже вышел из партии, но, похоже, продолжит депутатскую деятельность во фракции.

- Может ли уход Атамбаева в оппозицию усилить оппозицию, напугать власть, создать условия для поворота политики в другое русло?

- Я думаю, для Кыргызстана будет только лучше, если Атамбаев перейдет в оппозицию и его партия очистится. Однако ему надо держаться дальше от мысли совершить переворот, послушавшись внешних игроков, он не должен превращаться в их оружие.

- Почему Финполиция никак не может пересчитать имущество Раима-Миллиона?

- Потому что сегодняшней власти тоже нужны средства, а также поддерживающий ее народ. Несмотря на разные толкования, многие на юге поддерживают Раима-Миллиона. Поэтому представляется, что не могут создать против него плохие мнения, солидаризуются, сильно не разгоняются. Дело в том, что сидящие наверху тоже не хотят лишаться человека, который способен взять в руки юг перед выборами. В случае начала против него дела власть может потерять свой электорат на юге. Поэтому стоит на полдороге, не зная, что делать. Но в то же время некоторые говорят «какое же решение будет вынесено, если найдет общий язык с ними, то не окажется ли прав Атамбаев». Вот почему они остаются в странном положении, когда не могут ни обелять, ни очернять его.



Источник: газета «Ачык саясат плюс» №12 от 05.04.2019/стр.4