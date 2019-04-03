Россия может рассчитывать на Киргизию

Визит Владимира Путина в КР показал, что руководство республики прагматично, нуждается в помощи РФ и не станет выкидывать нежелательные для нее фортели.

На излете прошлой недели состоялся первый государственный визит президента России Владимира Путина в Киргизию. Разумеется, Бишкек готовился к нему заранее и серьезно. Но, к чести президента КР Сооронбая Жээнбекова, почетного гостя здесь встретили хоть и очень радушно, однако без навязчивой восточной пышности и цветистых речей, то есть вполне по-европейски с легким местным «акцентом». Более всего он проявился в том, что киргизы подарили Путину орловского скакуна и шестимесячного щенка тайгана — киргизской борзой по кличке Шерхан. Церемония «знакомства» Путина с подарками была лишена какой-либо помпезности.

Россия тоже подготовилась к первому госвизиту в Киргизию. Во-первых, она объявила миграционную амнистию для граждан КР до конца апреля, а это означает, что нарушившие миграционное законодательство могут беспрепятственно выехать до указанного срока с территории РФ и въехать на нее (в любые сроки) без привлечения к административной ответственности.

Во-вторых, накануне визита стало известно, что Россия почти на 300 тысяч долларов, то есть до 4 миллионов 794 тысяч в валюте США, увеличит плату за аренду киргизской авиабазы «Кант». Как пояснил Путин уже в Бишкеке, «Российская военная база в Кыргызстане вносит существенный вклад в укрепление обороноспособности республики, ее присутствие является важным фактором безопасности и стабильности в Центральной Азии». Чуть позже выяснилось, что стороны условились расширить площадь базы на 60 гектаров.

В-третьих, к приезду Путина в Киргизию подготовился и российский бизнес: за день до визита в Бишкеке открылись первый форум ректоров вузов двух стран и VIII российско-киргизская межрегиональная конференция. В последнем мероприятии Путин успел принять участие. Форум удался — судя по подписанным на нем соглашениям, Киргизия получит деньги для развития экономики и новые рабочие места, а российский бизнес расширит сферу своей деятельности. Об этом — ниже. Здесь же обратимся к вербальному ряду российского лидера в Бишкеке.

Чем он доволен в контексте отношений его страны с Киргизией, и что это может дать последней? Так, Путин обратил внимание на весьма болезненный для Москвы вопрос отношения к русскому языку. По его мнению, в республике оно «бережное». «Он (русский) в Кыргызстане официальный, это создает особые условия для нашей работы в гуманитарной сфере и в области экономики. Хочу вас за это поблагодарить», — сказал президент РФ.

Еще один момент, адресованный Жээнбекову: «Хотел бы особо отметить, что благодаря Вашим усилиям в Кыргызстане спокойная, стабильная обстановка, которая дает возможность решать вопросы социально-экономического характера».

На конференции бизнесменов Путин не преминул напомнить о преимуществах, которые получила Киргизия в результате членства в ЕАЭС. Это: темпы роста ВВП в КР — одни из самых высоких среди стран союза; активизировались торгово-экономические связи республики с Россией. Соответственно, товарооборот между сторонами увеличился. Кроме того, «Взаимодействие в рамках союза обеспечивает повышение эффективности использования собственного экономического потенциала регионов России и Кыргызстана. Создаются условия для наращивания потенциала, развития логистики и инфраструктуры».

По итогам первого государственного визита подписано 17 документов, в том числе, протокол между КР и РФ о внесении изменений в соглашение о статусе и условиях пребывания Объединенной российской военной базы на территории КР. О том, что Россия станет платить больше за аренду «Кант» и почему, было сказано выше. Кроме того, подписан протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов; меморандум между министерством экономики КР и министерством экономического развития РФ о взаимодействии по активизации торгово-экономического сотрудничества и обмену опытом по реализации национальных проектов.

Подписан меморандум о сотрудничестве по проектам развития железнодорожной сети в Кыргызстане между министерством транспорта и дорог КР, госпредприятием Национальная компания «Кыргыз темир жолу» и Министерством транспорта РФ, ОАО «Российские железные дороги»; «дорожная карта» между Госкомитетом промышленности, энергетики и недропользования КР и ПАО «Газпром» относительно инвестиций в нефтегазовую отрасль. Речь идет об участии российского энергогиганта в приобретении имущества и активов ОАО «Кыргызнефтегаз».

Стороны также договорились о сотрудничестве между Российским фондом прямых инвестиций и Российско-киргизским фондом развития; «дорожной карте» по взаимодействию между КР и Евразийским банком развития на 2019—2021 годы.

Это, так сказать, ключевые документы, утвержденные на межправительственном уровне. Об их полной «расшифровке» можно только гадать. В частности, насколько соответствуют действительности утверждения, по которым российская сторона получила добро на передачу части акций компании государственных железных дорог Киргизии («Кыргыз темир жолу») ОАО «Российские железные дороги». В настоящее время железнодорожная отрасль КР терпит убытки и нуждается в инвестировании, и этот вопрос обсуждался в феврале текущего года между руководством «Кыргыз темир жолу» и РЖД. В Бишкеке многие придерживаются мнения, что государство должно сохранить контроль в такой стратегически важной сфере, и поэтому вступать в сделку с Россией, заинтересованной в акционировании киргизских железных дорог, следует крайне осторожно.

С другой стороны, у Бишкека нет денег на то, чтобы привести железнодорожную инфраструктуру в нормальное состояние и сделать отрасль прибыльной. И, тем более, у нее нет средств на реализацию, на своей территории, китайского проекта «Один пояс — один путь». Но даст ли Москва на него деньги? Если не даст, это, скорее всего, будет означать, что киргизскую магистраль у нее «перехватит» Китай. Одно очевидно: киргизской дорогой должно владеть только киргизское государство, в противном случае оно рискует потерять часть своего суверенитета.

О делах военных. Так и не получен ответ на вопрос, откроется ли в КР вторая российская военная база, о которой было множество разговоров. И вообще, будут ли радикальные изменения в военном сотрудничестве России и КР на фоне растущих угроз региону Центральной Азии со стороны различных групп боевиков, скопление которых, как утверждает российская сторона, отмечается на границе Афганистана. Или, при ближайшем рассмотрении, стороны решили, что для безопасности Киргизии и региона пока достаточно потенциала имеющейся здесь и постоянно модернизирующейся Объединенной российской военной базы и собственно киргизской армии.

Что касается итогов российско-киргизской межрегиональной конференции. По данным министерства экономики КР, бизнесмены подписали 53 контракта на 6 миллиардов 135 миллионов долларов. Для не слишком инвестиционно привлекательной и небольшой Киргизии сумма довольно внушительная — на инвестиционное сотрудничество приходится более 5,5 миллиарда долларов. Наиболее значимой отраслью в этом плане можно считать сферу энергетики, на которую приходится почти половина указанной суммы (российские компании планируют построить в республике малые ГЭС); пользования недрами и горнорудную промышленность.

Что дал России и Киргизии первый государственный визит Путина в республику? В первую очередь, Москва получила подтверждение того, что Бишкек заинтересован в российской помощи не только в вопросах безопасности, которые автоматически становятся вопросами безопасности для всего региона ЦА и самой России, но и развития весьма хилой экономики. В общем, от визита ожидают «прорыва» в российско-киргизских отношениях, о чем и сообщил Sputnik (Бишкек) член ЦИК и советник министра образования КР Кайрат Осмоналиев.

«Достаточно вспомнить государственный визит Атамбаева в Россию — тогда Россия списала полмиллиарда долларов госдолга. Это очень мощная поддержка Кыргызстана. Очевидно, что после нынешнего визита в и без того хороших отношениях должен произойти некий прорыв, качественный скачок по всем направлениям сотрудничества — например, в экономической и гуманитарной сферах. … Кыргызстану нужны российские инвестиции по всем областям взаимодействия», — сказал он.

А по мнению политолога Марса Сариева, Россия — как основной игрок в Центральной Азии — заинтересована во многих совместных проектах с Киргизией: «По той же железной дороге возможно участие РФ в строительстве пути в рамках стратегии Китая „Один пояс — один путь“, так как тут необходимо соблюсти геополитические и национальные интересы как России, так и Кыргызстана с Узбекистаном. В энергетической сфере не все так однозначно — безусловно, наш гидропотенциал привлекает Россию, но пока ей экономически невыгодно вливаться в столь масштабные проекты. Очевидно, тут будет найден некий компромисс с Ташкентом, который тоже высказывал заинтересованность в строительстве ВНК ГЭС».

Он подчеркнул, что визит Путина, несомненно, расставит точки над «i» во многих вопросах, и «уровень дальнейшего взаимодействия будет зависеть только от политики Кыргызстана. Ведь Россия также ждет ответных шагов, а не попыток лавировать между геополитическими интересантами, как это было в прошлом».

Ирина Джорбенадзе

Источник: «Росбалт»