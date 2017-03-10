Эдиль Байсалов, общественный деятель: "Очень стыдное дело!"

Э.Байсалов: Сейчас никто не может критиковать Атамбаева острее, чем я!

- Эдиль мырза, "ата-мекеновцы" сообщили о секретной информации турецких спецслужб о том, что груз в разбившемся самолете якобы принадлежал президенту. Но турецкое посольство это опровергло. "Ата-мекеновцы" от отчаяния распространили такую информацию или груз действительно принадлежал президенту?

- Еще до того, как турецкое посольство опровергло "секретную информацию", немного понимающие турецкий знали природу этого "документа". Это очень стыдно! Я с самого начала говорил: "Есть в самолете груз или нет, какое он имеет отношение к трагедии?" Допустим, народ подумал, что самолет привез этот груз. Но уважаемый Текебаев должен понимать, что у нас в час приземляется по десять таких самолетов. Сегодня понедельник, такой же день, как то трагическое 16 января. В тот же час приземлился грузовой самолет "Тюркиш Эйрлайнс" TK6491. Спустя некоторое время был рейс из Шанхая в Стамбул. Почему депутатская комиссия не ловит контрабанду? Я повторяюсь, сейчас никто не может критиковать Атамбаева острее, чем я. Потому что в последнее время меня приписали к сторонникам Атамбаева, стоило мне призвать народ взяться за ум из-за груза. Хотелось бы, чтобы это были слухи, не более! А ведь мы имеем дело с наглой ложью. Увидев это начинаешь разочаровываться в партиях!

- Текебаева посадили потому, что он мог назвать владельца кровавого груза?

- Я выгляжу как адвокат Атамбаева, но я выскажусь не в его защиту, а ради объективности. Народ этого не понимает. В тот день не было никакого злосчастного груза. Эти рейсы никогда не допускают перегруз и не перевозят без документов. Все документы в порядке. Как сказал Атамбаев, все с легкостью можно проверить в Гонконге, вплоть до каждого килограмма. В авиалиниях высокий показатель четкости! Мы все понимали, что Текебаева посадили бы и без крушения самолета.

- Атамбаев сказал: "Если у меня есть богатство на Кипре, пускай депутаты поделят между собой".

- Неважно, где у него богатство, на Кипре или в другом месте, нам не удалось даже вернуть богатства предшественников Атамбаева. Текебаев - отдельный депутат. Мы ничего не смогли сделать для страны. Всем понятно, почему. Из-за того, что солдаты бывших президентов устроили тотальный саботаж. Я не могу поверить в то, что богатство Атамбаева спрятано на Кипре. Так можно говорить обо всех.

- Путин сказал: "Неизвестный в политике человек станет президентом". О чем это говорит?

- Я такого заявления не слышал. Но я с этим не согласен. У кыргызов есть видные джигиты и женщины. Нет необходимости привлекать кого-то со стороны. Кем бы он ни был, он должен быть кем-то среди нас. Это должен быть тот человек, который варился с нами в одном котле, пережил испытания! Я не поверю тому, кто хочет прийти на все готовое, в то время как страна испытывает трудности! На какой шаг завтра он пойдет, кого будет слушаться, как себя будет вести - неизвестно. Мы не должны идти на такой риск.

- Законно ли то, что Текебаева задержали по "Мегакому", обвинили в коррупции и мошенничестве?

- Текебаев сам говорил, повторял: "Если можешь - посади, если нет, я Текебаев, мужик, посажу тебя". Не хочу неправильно выразиться в сторону Текебаева. Но есть факт - несколько человек из его окружения (сыновья двух депутатов предыдущего созыва) были приговорены к тюремному заключению по обвинению в мародерстве в апреле 2010 года, в грабеже и присвоении чужого имущества! Этого не сможет отрицать и сам Текебаев. Поэтому репутация партии "Ата Мекен" не была чиста и до этого. Стоит шумиха вокруг "Мегакома". Я не следователь и не прокурор, чтобы кого-то обвинять, пока промолчу. Хотел бы пожелать Омурбеку Чиркешовичу, чтобы ваша партия с 25-летней историей, усилившаяся за последние 7 лет, поработала в ваших интересах. Успехов. Пускай держится!

Источник: газета "Майдан.kg" №8 от 08.03.2017 / стр. 6

http://www.gezitter.org/interviews/58279/