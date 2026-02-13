Турсунбек Акун: Способности и талант Камчыбека Кыдыршаевича необходимо и в дальнейшем использовать в управлении государством

Правозащитник, бывший Омбудсмен КР Турсунбек Акун считает, что решение пограничного вопроса, который на протяжении многих лет был причиной столкновений и кровопролития между двумя странами, уничтожение криминала, пресечение коррупции, поворот внешней политики в правильное русло и другие положительные явления были реализованы совместными усилиями Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева.

"За пять лет пребывания у власти президента Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева было сделано многое: решен пограничный вопрос, люди стали спокойно спать, прекратилось кровопролитие.

Второй вопрос – при этой власти был уничтожен криминал. Многие предприниматели перестали платить "налоги" криминальному миру и стали свободно вести свою деятельность. При этих двух друзьях была проведена большая работа по борьбе с коррупцией. Коррупционеры, нанесшие большой ущерб государству, были арестованы, а остальные вернули незаконно нажитое и выплатили миллиарды сомов", - сказал Акун.

Он также отметил, что президент Садыр Жапаров достойно проводит внешнюю политику, укрепляя отношения с крупными странами, такими как Россия и Китай, а также с соседними Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном.

Правозащитник отмечает, что вражда никогда не приводит к добру:

"Если между ними есть разногласия, пусть решают их самостоятельно, как друзья, не вынося это на публику. Нельзя выносить ссору двух друзей на всеобщее обозрение, потому что народ разделится на два, три лагеря, возникнет шум. Что происходит вот уже три дня? Необходимо и впредь использовать способности и талант Камчыбека Кыдыршаевича в управлении государством. Потому что авторитет Ташиева среди народа высок. Все эти обстоятельства необходимо учитывать".