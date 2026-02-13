Мурзахалилов: В дальнейшем развитие нашей страны будет зависеть от компромисса двух крупных политических фигур

К.Мурзахалилов: Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев совместно совершили значимые дела для страны.

Кандидат исторических наук, управляющий партнер коммуникационной группы "Гуров и Партнеры – Центральная Азия" Канат Мурзахалилов считает, что развитие Кыргызстана сегодня зависит от того, насколько две крупные политические фигуры смогут прийти к компромиссу.

По его словам, Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев совместно совершили значимые дела для страны.

"С 2020 года наше государство встало на путь развития. В том числе, ведется беспощадная борьба с коррупцией, организованными преступными группами, возвращаются государству активы, незаконно приватизированные со времен независимости, реализуются различные мегапроекты. Эти успехи действительно стали возможны благодаря политической воле президента Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева. Кроме того, ряд международных институтов также отмечают в своих отчетах рост ВВП Кыргызстана и его вступление на путь развития", - сказал он.

Эксперт отметил, что сегодня в кыргызском обществе отставка Камчыбека Ташиева обсуждается в разных ракурсах и порождает различные домыслы.

"Заявление президента Садыра Жапарова о том, что "интересы государства выше нашей дружбы", послужило основанием полагать, что государственная система не зависит только от двух человек, и что эта система будет работать и после ухода из власти президента Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева, как и в других развитых странах. Я думаю, что дружба Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева, совместное преодоление очень трудных дней в их политической жизни, является основным качеством их государственности и патриотизма. В дальнейшем развитие нашей страны будет зависеть от компромисса и общих целей этих двух крупных политических фигур", - сказал Мурзахалилов.