Кыргызстан на пути к цифровой революции - эксперт

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Это шаг вперед к прозрачности финансовых операций, ускорению транзакций и привлечению международных инвестиций

Сегодня, 6 октября, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров встретился с глобальным директором по маркетингу компании Binance Рейчел Конлан. Обсуждены актуальные вопросы развития цифровой экономики, включая внедрение современных решений в сфере виртуальных активов и блокчейн-технологий, передают в аппарате главы государства.

Садыр Жапаров отметил, что Секретариат Национального совета по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий работает над выпуском нового цифрового актива KGST, который будет привязан к национальной валюте - сому.

Эксперт по цифровым финансам Талас Акылбеков прокомментировал данную встречу.

«Это говорит о том, что Кыргызстан движется впереди всех. Еще ни одна страна официально не внедрила свой государственный стейблкоин, и мы первые на этом рынке. Привязка стейблкоина к сому в соотношении 1 к 1 обеспечивает не только финансовую стабильность, но и дает мощный импульс для интеграции цифровых технологий в экономику страны. Это шаг вперед к прозрачности финансовых операций, ускорению транзакций и привлечению международных инвестиций», - сказал он.

По мнению эксперта, запуск KGST откроет новые возможности для бизнеса и граждан: от безопасных онлайн-платежей до внедрения блокчейн-решений в государственном управлении. Кроме того, стейблкоин позволит Кыргызстану создать уникальную платформу для развития инновационных финансовых инструментов и цифровой экономики в Центральной Азии.

Он отмечает, что встреча с представителями Binance подчеркивает стремление Кыргызстана активно сотрудничать с международными технологическими компаниями, перенимать опыт ведущих мировых игроков и интегрировать передовые решения в национальную экономику.

Источник: Кабар