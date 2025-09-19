Токон Мамытов: Парламентарии доказали, что интересы страны выше личных

Директор института государства и права НАН КР Токон Мамытов ответил на вопросы ИА «Кабар», касающиеся самороспуска парламента. С позиции политического деятеля и эксперта он оценил инициативу парламентариев добровольно сложить полномочия. Кроме того в беседе была затронута тема выборов в Жогорку Кенеш по новой системе, зашла речь и об ожидаемых качественных изменениях в деятельности законодательной ветви власти.

- На следующей неделе Жогорку Кенеш рассмотрит вопрос о своем самороспуске, инициированный группой из более чем 30 депутатов. Такое предложение стало несколько неожиданным, так как срок полномочий парламента истекает через год. При этом, если оставить все как есть, парламентские и президентские выборы в Кыргызстане должны будут пройти с разницей в два месяца. По мнению народных избранников такой временной лаг между важными события недостаточен. Поэтому, чтобы гарантировать политическую устойчивость и сохранить набранные темпы развития страны, они и предлагают коллегам пойти на самороспуск. Как вы оцениваете такой шаг?

- Депутаты исходили из практических соображений: календарь предусматривал проведение парламентских и президентских выборов с разницей всего в два месяца. Такое «сжатие» могло перегрузить политическую повестку и усилить риски нестабильности. Дополнительный аргумент — в 2024–2025 годах парламент принял законы, касающиеся административно-территориального устройства и избирательной системы. Это породило юридические и политические вопросы о статусе действующих депутатов и легитимности их дальнейшей работы.

Перенос выборов на более ранний срок имеет экономическую целесообразность. Бюджет не окажется в ситуации, когда две крупные кампании накладываются друг на друга. Это снижает уровень неопределённости для инвесторов, бизнеса и государственных институтов. Хотя досрочные выборы потребуют дополнительных расходов, в долгосрочной перспективе они позволяют выровнять политический цикл и избежать «двойного пика» затрат.

- Можно ли считать это решение волевым? Ведь до этого добровольно в интересах государства мандаты никто не сдавал. Парламенты распускались либо по решению тогдашних властей, либо под давлением революционных масс.

- Добровольное самоинициированное прекращение полномочий — новый прецедент. Отказ депутатов от оставшейся части мандата во имя государственных интересов демонстрирует приоритет политической стабильности и институциональной предсказуемости над индивидуальными выгодами. Это может стать важным сигналом в формировании зрелой политической культуры.

Таким образом, добровольный самороспуск Жогорку Кенеша можно охарактеризовать как политически рациональный и по праву оправданный шаг, имеющий также ценностное измерение. Депутаты продемонстрировали готовность поставить интересы государства выше личных амбиций. Теперь многое зависит от качества и прозрачности досрочных выборов: именно они определят уровень общественного доверия к новому парламенту и политическую стабильность страны в ближайшие годы.

- Выборы в Жогорку Кенеш пройдут уже по новой системе. Избирательным корпусом предусмотрено создание 30 округов, откуда будут избраны по три депутата. Этот подход создаёт условия для равномерного представительства региональных лидеров во власти. Как вы считаете, позволит ли этот подход одновременно повысить и качество законотворческой деятельности?

- Будущие выборы впервые состоятся по обновлённой модели: страна разделена на 30 округов, из каждого будут избираться по три депутата. Такая структура обеспечивает более равномерное представительство регионов и укрепляет связь парламентариев с избирателями. Это способно повысить качество законотворческой работы и подотчётность депутатов перед обществом. Вместе с тем остаётся ключевой вопрос — насколько сознательно избиратели воспользуются своим правом. Если выбор будет строиться на прагматичных или корыстных мотивах («голос в обмен на выгоды»), эффективность нового созыва может оказаться под угрозой.

- Что на ваш взгляд изменится во внутренней и внешней политике после избрания нового парламента?

- Новый парламент получит обновлённый мандат для сопровождения ключевых реформ в энергетике, образовании, экономике, цифровизации и судебной системе. Совпадение политического цикла с президентским позволит согласованно реализовывать стратегические документы, включая Национальную программу развития до 2030 года.

На новом парламенте будет лежать ответственность за ратификацию и парламентский контроль исполнения международных соглашений с Китаем, Россией, Турцией, ЕС и другими партнёрами. Более широкое региональное представительство усилит и парламентскую дипломатию.

