Запретить день Валентина, криминальные сериалы и компьютерные клубы предложили в парламенте

«Беда государства, когда во власть приходят без государственного мышления»

Праздник Дня Святого Валентина посвящен любви мужчин друг к другу, криминальные сериалы, как «Слово пацана» и «Черный двор», распространяют бандитскую идеологию, а через игры и компьютерные клубы дети привыкают к насилию, уверен депутат Жогорку Кенеша Бактыбек Марипов. Поэтому на заседании парламента он предложил запретить их.

Экс-депутат ЖК, общественный деятель и спортсмен Бакыт Керимбеков предложил не запрещать, а замещать «отвратительные» на взгляд политиков вещи конструктивными действиями.

«Беда государства, когда во власть приходят без государственного мышления, необразованные, малограмотные. День Валентина – международный праздник. У нас он не узаконен. В Кыргызстане его празднуют по желанию. Я даже не вижу этот праздник, не обращаю на него внимание. Если хотите убрать его – надо мотивировать через другие идеи, а не запрещать. Например, у нас в стране раньше с 5 лет мальчиков сажали на коней, учили борьбе, стрельбе из лука. Была пропаганда активного образа жизни. Развивайте это направление, чтобы мужчины не отвлекались на другие праздники», - заметил в беседе с Vesti.kg Бакыт Керимбеков.

Эксперт сомневается, что режиссеры снимают криминальные фильмы и сериалы, чтобы пропагандировать бандитскую идеологию.

«Есть разные фильмы и сериалы. В некоторых, например, отражены идеи дружбы, жертвы, последствий за выбор. Часто показывается, что жизнь тех, кто выбрал криминал, заканчивается трагически. Если не хочешь – не смотри, зачем запрещать другим? Компьютерные клубы и игры не смогут запретить, так как это часть современной культуры. Если государство и родители хотят отвлечь детей и подростков от гаджетов, то нужно вести пропаганду спорта. Причем, не силовых видов, а плавания, легкой атлетики, гимнастики и многих других, которые у нас есть. Но о них не говорят, не поддерживают. Даже пеший туризм можно рекламировать, чтобы наши граждане в горы ходили», - отметил Бакыт Керимбеков.

Источник: Vesti.kg