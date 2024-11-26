Бакетаев: Жапарова и Ташиева нельзя запугать угрозами и шантажом

Б.Бакетаев: Хороший психоаналитик или психолог на основе их прежних речей и поступков мог бы сделать полный расклад по каждому из двух друзей.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на днях получил весьма странное письмо. В нем и угроза, и похвала одновременно. То есть, вначале автор письма сообщает, что получил заказ на физическое устранение главного чекиста, а потом долго расписывает, как он пересмотрел взгляды на его деятельность и работу властей в целом в положительную сторону. Таким образом, аноним как бы пощадил Ташиева, так сказать, "за хорошее поведение".

Тем, кто организует подобные акты устрашения, стоило бы нанять грамотного аналитика, либо самим внимательно изучить ранее выступления и действия Ташиева и Жапарова. И не за три с лишним года, что они во власти, а гораздо раньше.

Хороший психоаналитик или психолог на основе их прежних речей и поступков мог бы сделать полный расклад по каждому из двух друзей. Он объяснил бы их недоброжелателям, что каким-то письмами их не запугать. Подобные страшилки на них не подействуют. У них есть цели и задачи, они их озвучивают перед народом. Незаконно присвоенные объекты возвращают государству, ведут войну против ОПГ, заставляют коррупционеров вернуть наворованное, обеспечивают поступление налогов, которые прежде проходили мимо казны.

Злоумышленники, видимо, полагают, что Ташиева и Жапарова можно запугать так же, как обычно бандиты запугивают предпринимателей. Но если на бизнесменов это может повлиять, то на убежденных политиков это вряд ли возымеет действие.

Если кто-то собирается побороться за власть, пусть действует в рамках закона. Хотите в парламент - создавайте партию, метите в президенты - баллотируйтесь на общих основаниях.

Мы уже прошли тот период, когда можно было неугодных запугать пульками, угрозами и шантажом. Власть крепчает, народ мудреет. Сейчас уже не те инфантильные и глиняные граждане, из которых можно лепить всё, что угодно. И власть не та, которой можно помыкать всем, кому она неугодна. Ташиев и Жапаров прошли огонь, воду и вот теперь медные трубы.

Все президенты, бывшие до Садыра Нургожоевича, пользовались поддержкой народа первые один-два года. Потом доверие к ним шло только на убыль. А в отношении двух друзей наблюдается обратная картина. Вначале многие были против них, считая их временщиками, которые пришли только хапать. Но реальность оказалось полностью противоположной досужим домыслам. Как следствие - всё возрастающая поддержка населения.

Автор: Бакыт Бакетаев, политолог

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