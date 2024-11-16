Римский статут и почему Кыргызстану не стоит к нему присоединяться - А.Чернов

Бишкек, "Саясат.kg". Римский статут Международного уголовного суда был подписан Кыргызстаном 8 декабря 1998 года, однако не был ратифицирован.

Вот уже более двух месяцев, со 2-3 сентября, когда состоялся государственный визит в Улан-Батор президента России В.В. Путина, наблюдатели отслеживали, привлечет ли Международный уголовный суд Монголию к ответственности за отказ арестовать Путина. Впрочем, по мнению экспертов, никаких серьёзных последствий для страны-нарушителя не предусмотрено. Визит российского лидера в Монголию стал его первой поездкой в страну, подписавшую Римский статут, который регулирует деятельность Международного уголовного суда, после выдачи ордера на арест В.Путина.

Международный уголовный суд имеет формальный статус независимой международной организации и не является частью структуры ООН. Он располагается в Гааге, Нидерланды. Расходы суда финансируются за счёт его государств-участников. Также возможны добровольные взносы от правительств, международных организаций, частных лиц, корпораций и других субъектов.

Институт «МУС», по оценкам ряда исследователей, изначально задумывался как дополнительный инструмент доминирования и контроля Запада над глобальным большинством, при этом принудительную силу его решениям должны были придавать военно-полицейские и экономические ресурсы стран Запада, в первую очередь стран НАТО.

На сегодня трое из пяти постоянных членов членов Совбеза ООН (Россия, США и Китай) не присоединились к Римскому статуту, который и регламентирует деятельность МУС. Хотя идея международного правосудия в формате международного уголовного суда на определённом этапе получила более широкую поддержку, предвзятость, политизированность и фактически заданность решений и действий «МУС» эту поддержку существенно снизили. При этом экономические и политические соображения, прежде всего угроза западного давления, не позволяют ряду стран глобального большинства проявить своё реальное, негативное, отношение к сегодняшнему «МУС». Таким образом, функционирование МУС не может считаться безоговорочным фактором достижения мира на данный момент.

Политическую ангажированность МУС ярко иллюстрирует его подход к расследованию ситуации в Палестине. Несмотря на обилие задокументированных преступлений по Римскому статуту, начатое в марте 2021 года официальное расследование фактически не продвигаетсяя. Более того, в прошлом, 2023 году, на палестинскую ситуацию был выделен наименьший объем средств (944,1 тыс. евро) из всех открытых расследований. Эта сумма в пять раз меньше бюджета на украинское досье (4499,8 тыс. евро). Но Прокурор МУС запросил у государств - участников РС дополнительные добровольные пожертвования именно на расследование по Украине, а не в Палестине. Эти и другие факты дали основание более 250 юристам, правозащитникам и политикам в декабре 2023 года направить открытое письмо Ассамблее государств - участников МУС с призывом проверить деятельность К.Хана (Karim Ahmad Khan - британский юрист, прокурор Международного уголовного суда с 16 июня 2021 года) на соответствие действующим стандартам поведения Прокурора МУС, в частности принципам беспристрастности и запрета дискриминации. Значительные вопросы вызывает деятельность Суда с точки зрения судопроизводства. В его практике неоднократно имели место противоречащие друг другу решения. Неоднозначно выстраивается взаимодействие судебных палат с прокурором, единоличные полномочия которого фактически ставят судей в зависимое от него положение.

В своей деятельности МУС отошел как от своих первоначальных целей, заложенных Римским статутом, так и в целом от норм и принципов международного права. Налицо признаки его политизации и ангажированности. Совокупность допускаемых МУС и его прокурором нарушений международного права, процедурных упущений, вмешательства посторонних политических факторов, позволяет ставить вопрос об утрате Судом авторитета в глазах значительной части международного сообщества и как следствие - его легитимности.

Римский статут Международного уголовного суда был подписан Кыргызстаном 8 декабря 1998 года, однако не был ратифицирован. В 2022 году проект ратификации был размещен на портале кабмина для общественных обсуждений. Однако за прошедшие два года никаких существенных действий в направлении ратификации РС МУС предпринято не было. И это логично! Динамика развития событий на международной арене наглядно указывает на то, что присоединение к прозападным международным организациям далеко не всегда отвечает национальным интересам государств, стремящихся к сохранению независимого внешнеполитического вектора.

Андрей Чернов