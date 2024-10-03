Жизнь в изоляции. Приезд Садыра Жапарова - свет в конце тоннеля для жителей Зардалы

Т.Мамытов: Садыр Жапаров - первый из всех президентов, который посетил село Зардалы

Самое отдаленное высокогорное село в Баткенской области – Зардалы находится в 10 километрах от районного центра, но там до сих пор нет электричества, дорог, связи, а местные жители добираются в село по опасной горной тропе, которую зимой заносит снегом и село остается изолированным от внешнего мира. Жители села вынуждены жить без электричества, связи, чистой питьевой воды, нормальной дороги, медицины и образования. Людям приходится каждый день выживать.

Впервые в истории независимого Кыргызстана президент страны посетил село Зардалы. Садыр Жапаров воочию увидел условия жизни жителей и услышал из первых уст о проблемах соотечественников.

На встрече глава государства отметил важность развития инфраструктуры и реализации крупных проектов для улучшения качества жизни населения в отдаленных регионах. Президент заявил, что весной следующего года начнется строительство дороги в населённый пункт, после чего будут проведены работы по обеспечению Зардалы электроэнергией. Жители села попросили главу государства решить вопрос со связью.

Директор Института государства и права Национальной академии наук КР, доктор политических наук, эксперт по вопросам обороны Токон Мамытов отметил, что село Зардалы имеет стратегически важное значение для страны.

По его словам, в 90-х годах все баткенские события разворачивались именно в селе Зардалы. Условия там очень тяжелые. Там нет автомобильной дороги, люди спускаются за продуктами и предметами первой необходимости пешком. Очень тяжелые климатические условия: нужно преодолевать скалы, броды, горные тропы, по которым очень трудно передвигаться. Кроме этого, там нет электричества, интернета, телефонной линии.

«И, конечно, очень радует, что впервые за 30 лет глава государства Садыр Жапаров - первый из всех президентов, который посетил село Зардалы. Президент лично обратил внимание на социальные условия жизни местного населения. Действительно, там людям нужно помочь, потому что они живут в очень сложных условиях. Там даже нет чистой питьевой воды, интернета, нет врачей, даже сотовая связь не везде может поймать сигнал. Просто представьте, что нигде невозможно взять продукты питания, медикаменты, если вдруг что-то случится. Там один учитель на всех», - сказал он.

Токон Мамытов добавил, что дорогу построить, конечно, будет тяжело, но кыргызские дорожники имеют хороший опыт. «Они построили дорогу Север-Юг, проложили тоннели, это все было тяжело, но они это сделали. Я уверен, после визита главы государства вопросы строительства автомобильной дороги, медицины, образования и электроэнергии будут решены. Неважно, сколько там живет людей и детей, они имеют право на получение медицинских услуг и образования. Пусть там всего будет 5 или 15 детей, но они должны получать образование», - заявил Мамытов.

Эксперт подчеркнул, что село также имеет стратегическое значение.

По его словам, село Зардалы расположено на тыловой части границы с Таджикистаном. Там расположены тропы, откуда в 99-х-2000-х годах в Кыргызстан прибыли боевики. Если социальные и экономические вопросы этого села решатся, то автоматически решатся и вопросы с пограничной безопасностью, так как именно жители Зардалы будут помогать нашим кыргызским пограничникам обеспечивать пограничную безопасность и охранять государственную границу. Там есть и пограничные заставы, которые находятся в очень плачевном состоянии. Там тоже нет коммуникаций, нет электричества.

«Я думаю, президент увидел все своими глазами и взял этот вопрос под личный контроль. И я уверен, что в ближайшее время там будет и дорога, и свет, и все коммуникации», - выразил уверенность он.

Министр транспорта и коммуникаций КР Абсаттар Сыргабаев заявил, что президент поручил построить дорогу в селе Зардалы. «Сейчас идут организационные работы. В середине октября, примерно, числа 15-го мы уже начнем строительные работы. Планируем завершить строительство в следующем году, в ноябре. По нашим подсчетам, требуется около 500 млн сомов», – рассказал он.

Глава Минтранса отметил, что в селе Зардалы на протяжении 4,5 км нет автомобильной дороги. Там только каменистая, скалистая тропинка, по которой может пройти один человек.

Источник - ИАЦ "КАБАР"