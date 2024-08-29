Галина Байтерек: Народное богатство должно принадлежать народу и служить во благо народа

Г.Байтерек: Сегодня органы безопасности и правопорядка восстанавливают справедливость, возвращают в казну государства имущество и земли, стоимость которых оценивается в миллиарды сомов.

- Десятки тысяч гектаров земли отошли в частные руки в эпоху приватизации. Это было время откровенного беззакония и политического хаоса в стране. Сильные и ловкие хватали всё, что плохо лежит, прибирали к рукам достояние народа – землю, промышленные объекты, производственные базы, объекты социальной инфраструктуры, детские сады, бани, сельские клубы, рынки.

Более всего удивительно и возмутительно то, что почти никто из них, за копейки получивших в собственность эти богатства, за долгие десятилетия и не инвестировал в эти земли ни одного сома. Собственность народа и государства, незаконно захваченная под прикрытием приватизации не приносила никакой прибыли. Объекты разворовывались, распродавались, земля подвергалась эрозии, зарастала сорной травой.

Возможно, новые хозяева жизни - политики, чиновники, коррупционеры ухватившие «жар-птицу за хвост», ждали лучших времен, ждали, когда в Кыргызстане будут установлены мировые цены на землю, чтобы выгодно продать захваченное. Долго ждали и дождались, но не мировых цен, а эры справедливости.

Политическая воля президента и задача поставленная им перед органами национальной безопасности – вернуть незаконно захваченное народное достояние на баланс государства, легли в основу принципиального пересмотра результатов приватизации.

Оказалось, что большая часть приватизированных объектов, земельных участков, предприятий, досталась их новым владельцам в обход закона и почти даром. Сегодня органы безопасности и правопорядка восстанавливают справедливость, возвращают в казну государства имущество и земли, стоимость которых оценивается в сотни миллионов и даже в миллиарды сомов.

И, это только начало, эра справедливости уверенно приходит на смену хаосу и беззаконию. Эта поступь нового времени – главный результат социально-экономических и политических реформ, проводимых Главой государства. Народное богатство должно принадлежать народу и служить во благо народа – этот справедливый принцип является базовым принципом всех реформ президента Садыра Жапарова.

Галина Байтерек,

бывший пресс-секретарь президента КР