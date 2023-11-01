"Кыргызстан имеет выход к океану и это – Китай"

Ш.Бактыгулов: Для Кыргызстана предоставляются очень хорошие возможности для того, чтобы найти свое новое место в международной системе координат.

Инициатива "Один пояс - один путь" не замыкается только на создании инфраструктурных проектов. В первую очередь речь идет об укреплении международных связей и, как отметил Председатель КНР Си Цзиньпин, без связей народов невозможно достичь цели и приоритеты этой стратегии, которые включают в себя политическое, экономическое, финансовое и торговое сотрудничество. Об этом на международной конференции в Бишкеке, посвященной 10-летию инициативы "Один пояс - один путь", заявил политолог Шерадил Бактыгулов.

"В октябре этого года отмечаются две большие даты: 10-летие инициативы "Один пояс - один путь" и годовщина Синьхайской революции. Я думаю, что это глубоко символично, что более ста лет спустя после революции Председатель КНР Си Цзиньпин в сентябре 2013 года провозгласил инициативу Экономического пояса Шелкового пути и в октябре того же года провозгласил проект Морского Шёлкового пути XXI века, известными как "Один пояс - один путь". Почему мне бы так хотелось остановиться на этих этапах. 100 лет – это хороший показатель и те революционные преобразования, которые сейчас происходят в Китае, как раз-таки идут с момента создания нового Китая, освободившегося от многолетнего унижения.

И инициатива "Один пояс - один путь" действительно носит инновационный характер, она меняет экономический и культурно-гуманитарный ландшафт в масштабах всей планеты. Более 190 членов ООН принимают участие, прямо или косвенно, в реализации этой стратегии. Более 100 стран присоединились к ней, а те, кто не присоединился, учитывают инициативу Китая в своих межполитических программах.

Мы часто слышим опасения, выдвигаемые нашими западными коллегами, что инициатива Китая себя исчерпала. В этой связи стоит напомнить, что данный проект построен на пяти пунктах внешнеполитической деятельности, которые вошли в Конституцию Китая:

1) взаимное уважение территориальной целостности и

суверенитета;

2) ненападение;

3) невмешательство во внутренние дела друг друга;

4) равенство и взаимная выгода;

5) мирное

сосуществование.

Также эти принципы и подходы, которые были выдвинуты в рамках инициативы, вошли в устав Компартии КНР. А это значит, что это уже не просто концепция инициативы, а в этом есть уже более философский подход, и что она постоянно находится в развитии. Например, она сейчас заполнена такими инициативами, как Зеленый Шелковый путь, Здоровый Шелковый путь, Цифровой Шелковый путь и так далее.

Для Кыргызстана предоставляются очень хорошие возможности для того, чтобы найти свое новое место в международной системе координат. Дружеские отношения между народами Китая и Кыргызстана сложились со времён Шёлкового пути. И сегодня мы являемся учредителями в двух организациях: ШОС и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. В этой связи отрадно отметить, что, несмотря на наше различие, Китай никогда не использовал свое положение как страны с более сильной экономикой. В этом, наверное, заключается великая мудрость двух соседей.

Помнится, когда одного из наших прежних президентов спросили, как развиваться Кыргызстану без выхода к морю, он ответил, что наша страна имеет выход к океану. И это - Китай", - заявил эксперт.

Источник: silunews.kg

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