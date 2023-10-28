Надира Нарматова: Под ширмой грантодателей Запад пытается дестабилизировать обстановку в стране

Н.Нарматова: Закон об НКО защитит интересы нашей страны

Закон об НКО, который накануне был принят парламентом Кыргызстана в первом чтении, вызвал определённый резонанс в обществе. Вот уже НПОшники выступили с обращением к посольствам США, Великобритании, Швейцарии, Германии, представительству ЕС в КР с просьбой не выдавать визы инициатору поправок в закон об НКО Надире Нарматовой и главам комитетов ЖК, принявшим их на рассмотрение.

Напомним, авторы законопроекта предлагают усилить контроль за иностранными некоммерческими организациями.

Законопроект предлагает ввести в понятийный аппарат закона об НКО такие термины как "иностранная некоммерческая организация", "структурные подразделения иностранных некоммерческих организаций", "некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного представителя".

Кроме того, предлагается ввести в Уголовный кодекс статью "Создание объединения или другой некоммерческой организации, либо структурного подразделения иностранной некоммерческой организации, деятельность которой сопряжена с насилием над гражданами Кыргызской Республики", за нарушение которой предусмотрено наказание в виде штрафа или лишение свободы до пяти лет, а за активное участие и пропаганду таких организаций - лишение свободы до 10 лет.

Как рассказала в интервью редакции vb.kg депутат ЖК Надира Нарматова, документ не посягает на свободу слова, как пытаются это представить сами представители НПО. По ее словам, в данном случае идет не совсем успешная попытка навязать общественности совершено ложное представление о законопроекте.

- Надира Азимовна, есть мнение, что через НПО идут финансовые вливания на деструктивные действия против нашей страны. Вы согласны с этой точкой зрения?

- Чтобы не быть голословной, давайте будем опираться на факты. За 30 лет мы слышим, что НПО осуществляют проекты по защите прав детей, по гендерному равенству, по социальной защите и так далее и тому подобное. Но почему тогда мы не видим ощутимые результаты этих проектов, а все дело в том, что кроме редких случаев все эти проекты ограничиваются проведением круглых столов и обсуждений. Реальные же затраты уходят в другом направлении. Почему спрашивается американцы и представители других западных стран так рьяно выступают против этого закона, неужели кто-то поверит, что Запад так заботит проблемы наших детей и женщин? Любой здравомыслящий человек поймет, что Запад боится потерять механизмы влияния на нашу политику и формирования общественного мнения у нас.

Вот посмотрите только с одного фонда из Великобритании "Сигрид Раузинг" поступило более 4 млн евро в виде грантов нашим НПО. И это не считая ЮСАИД, Сорос, ООН, Интерньюс, Всемирный банк, ВОЗ и так далее, которые также финансируют НПОшников в Кыргызстане. Счет идет уже на сотни миллионов евро.

Уже давно не секрет, что под ширмой всех этих грантодателей Запад пытается влиять не только на нашу политику, в частности, финансированием и поддержкой так называемых оппозиционных сил в стране с целью дестабилизировать обстановку в стране. Вы же все помните, когда в СМИ появились кадры со встречи наших НПОшников с представителями международной организации NED, которая известна тем, что как раз занимается финансированием разного рода цветных революций.

А какое влияние идет на нашу молодежь, которую пытаются оторвать от наших ценностей и традиций. К примеру, одна только пропаганда ЛГБТ чего только стоит.

То есть огромные суммы идут якобы на проекты, результаты которых мы особо и не видим. Не исключено, что даже через все эти НПО идет банальное отмывание денег.

Этот закон нужен, чтобы хотя бы как минимум обезопасить нашу страну от иностранного деструктивного влияния, которое, как мы знаем, имеет место. Мы всего лишь хотим отсеять те общественные организации, которые созданы с целью дестабилизации обстановки в стране. Тем же НПО, которые действительно занимаются благотворительностью, нечего бояться, даже если им придется публиковать свои расходы. Это нормальная практика и не нужно валить все в одну кучу, когда кричат об ущемлении свободы слова. Прекратите морочить головы кыргызстанцам! Причем здесь свобода слова, когда речь идет о всего лишь прозрачности расходов. Наоборот если вы не хотите показывать свои расходы, значит вам есть что скрывать, а так не должно быть. Благотворительная или какая-либо другая общественная организация по своей сути не может что-либо скрывать от народа, так как работает для народа.

- НПОшники выступили с призывом не выдавать вам визы в страны запада. Как вы к этому относитесь?

- Я не боюсь этого, так как интересы страны для меня превыше всего. Если же США и страны Европы пойдут на этот шаг, то это можно расценивать как вмешательство во внутренние дела нашей страны. Уверена, что европейские страны, которые пропагандируют демократические ценности, никогда не пойдут на поводу у наших НПО, которым, видимо, есть что скрывать от своего народа.

Кстати, в самих США очень строго относятся к некоммерческим организациям. У них есть закон о регистрации иностранных агентов, требующий, чтобы НПО, представляющие интересы иностранных держав, предоставляли информацию о своих финансах. Так почему же спрашивается мы не можем защитить свои интересы.



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