Кыргызстан должен​ максимально использовать новые возможности

К.Ормушев: Первым шагом к этому,​ безусловно,​ должна стать модернизация инфраструктуры.

​2022 год открыл для Кыргызстана уникальное окно возможностей​ для​ рывка в сфере экономики. В прошлом году, несмотря на прогнозы ряда международных экономических институтов о падении ВВП, кыргызская экономика увеличилась на 7% и достигла 10,5 млрд долларов. Во многом этот рост был обеспечен увеличением объема торговли с Россией, а также российскими релокантами, которые привезли с собой немалые капиталы.

Сценарий развития экономики Кыргызстана на десятилетия вперед будет определяться тем, сможет ли, наша страна максимально использовать открывшиеся новые возможности и конвертировать разовый успех в долгосрочный тренд развития. Необходимо добиваться углубления кооперации по всем направлениям, в том числе договариваться о реализации на территории Кыргызстана крупных экономических проектов с участием российского капитала, локализации в Кыргызстане обрабатывающих производств.

Первым шагом к этому,​ безусловно,​ должна стать модернизация инфраструктуры. Уже принято решение о том, чтобы начать, при поддержке российских компаний,​ строительство​ первой в Кыргызстане​ электростанции, работающей на природном газе.​ На сегодня известно, что проектная мощность объекта составит 600 МВт.

В преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который начнется в среду, 14 июня​ и продлится 3 дня,​ глава правительства Кыргызстана А. Жапаров запланировал личную встречу​ с российскими партнерами, чтобы обсудить все детали проекта.

Исходя из стремлений укрепить внешнеэкономические связи,​ Кыргызстан активно использует ПМЭФ как инструмент эффективного международного взаимодействия. Одним из позитивных результатов участия Кыргызстана в форуме 2022 года стало бесплатное приобретение Бишкеком технологии повышения безопасности платежей.

В этом году положительным моментом участия кыргызской стороны в Петербургском международном экономическом форуме является возможность расширить сотрудничество со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в которую входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней,​ Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа. У Кыргызстана появляется возможность акцентировать сотрудничество с "юго-восточными тиграми" на использовании опыта этих стран по развитию отдельных отраслей и направлений национальной экономики.

Калнур Ормушев, кандидат экономических наук