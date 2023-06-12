Кыргызстан должен​ максимально использовать новые возможности

К.Ормушев: Первым шагом к этому, безусловно, должна стать модернизация инфраструктуры.
2022 год открыл для Кыргызстана уникальное окно возможностей для рывка в сфере экономики. В прошлом году, несмотря на прогнозы ряда международных экономических институтов о падении ВВП, кыргызская экономика увеличилась на 7% и достигла 10,5 млрд долларов. Во многом этот рост был обеспечен увеличением объема торговли с Россией, а также российскими релокантами, которые привезли с собой немалые капиталы.
Сценарий развития экономики Кыргызстана на десятилетия вперед будет определяться тем, сможет ли, наша страна максимально использовать открывшиеся новые возможности и конвертировать разовый успех в долгосрочный тренд развития. Необходимо добиваться углубления кооперации по всем направлениям, в том числе договариваться о реализации на территории Кыргызстана крупных экономических проектов с участием российского капитала, локализации в Кыргызстане обрабатывающих производств.
Первым шагом к этому, безусловно, должна стать модернизация инфраструктуры. Уже принято решение о том, чтобы начать, при поддержке российских компаний, строительство первой в Кыргызстане электростанции, работающей на природном газе. На сегодня известно, что проектная мощность объекта составит 600 МВт.
В преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который начнется в среду, 14 июня и продлится 3 дня, глава правительства Кыргызстана А. Жапаров запланировал личную встречу с российскими партнерами, чтобы обсудить все детали проекта.
Исходя из стремлений укрепить внешнеэкономические связи, Кыргызстан активно использует ПМЭФ как инструмент эффективного международного взаимодействия. Одним из позитивных результатов участия Кыргызстана в форуме 2022 года стало бесплатное приобретение Бишкеком технологии повышения безопасности платежей.
В этом году положительным моментом участия кыргызской стороны в Петербургском международном экономическом форуме является возможность расширить сотрудничество со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в которую входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа. У Кыргызстана появляется возможность акцентировать сотрудничество с "юго-восточными тиграми" на использовании опыта этих стран по развитию отдельных отраслей и направлений национальной экономики.
Калнур Ормушев, кандидат экономических наук
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