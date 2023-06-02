Эксперт Бактыбек Саипбаев о сотрудничестве ЦА и ЕС

Б.Саипбаев: Чище той энергии, что вырабатывают ГЭС, не бывает.

В городе Чолпон-Ата 2 июня текущего года под председательством президента Кыргызстана Садыра Жапарова пройдет Второй Саммит «Европейский союз - Центральная Азия». В нем примут участие президенты Кыргызстана Садыр Жапаров, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Нурмухаммет Аманнепесов и президент Европейского Совета Шарль Мишель.

Как отметил системный аналитик Бактыбек Саипбаев сотрудничество государств Центральной Азии с Европейским союзом может принести конкретные результаты, причем это будет полезно всем сторонам.

«Если взять Кыргызстан, то наш энергетический потенциал освоен лишь на 10 процентов, инвестиции и технологии помогут нам раскрыть его полностью. И это будет огромный вклад в сокращение выбросов парниковых газов, что укладывается в «зеленую повестку» ведь это курс на углеродную нейтральность объявленный ЕС. Чище той энергии, что вырабатывают ГЭС, не бывает.

Такая политика и поддержка будет еще и вкладом в рациональное использование водных ресурсов, экономию электроэнергии и борьбу с опустыниванием. В этих вопросах нам нужно искать точки соприкосновения и если дел пойдет, мы продвинемся очень далеко.

Тем более важно, что положено начало реализации проекта строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Этот транспортный коридор сблизит нас как торговых партнеров, возможности этой артерии практически неограниченны. Трансконтинентальная дорога станет стимулом для развития промышленного сектора и это тоже должно привлечь внимание европейских инвесторов. У нас есть энергия, квалифицированная рабочая сила, то есть очень хорошие условия для развития производств.

Нам нужно развивать реальное экономическое сотрудничество, которое принесет пользу всем, конечно это реальный сектор экономики. Как показывает мировая практика, самые жизнеспособные проекты реализуются в производственном секторе. В этом направлении нужно усиленно работать», - подчеркивает Бактыбек Саипбаев.

Булак: Кабар