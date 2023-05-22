Арсен Усенов: Не надо связывать рост верующих с ростом экстремизма

А.Усенов: Потому что процесс исламизации – это тренд современности, и количество верующих будет расти.

В последние годы в Кыргызстане все чаще растет, так называемая, исламофобия, то есть рост числа верующих население отождествляет с ростом распространения экстремизма и терроризма. Об это на конференции: "Центральная Азия: вызовы международного терроризма и экстремизма в условиях формирования нового миропорядка и конституционные основы противодействия" заявил научный сотрудник Института стратегического анализа и прогноза при КРСУ Арсен Усенов:

По его словам, потому что процесс исламизации – это тренд современности, и количество верующих будет расти.

"Если в начале 90-х годов в Кыргызстане насчитывалось только 39 мечетей, то на сегодняшний день их количество превышает 2 тысячи. Что касается экстремизма и терроризма, то нужно понимать, что имамы являются основными трансляторами религиозных знаний, потому что люди, которые становятся религиозными, обязательно ходят в мечети.

Поэтому мы должны работать именно над повышением уровня образования религиозных деятелей, религиозных авторитетов. К сожалению, как таковых религиозных авторитетов у нас нет. И как только Духовное управление мусульман Кыргызстана начинает терять авторитет, то и это приводит к тому, что люди начинают искать информацию в социальных сетях, в интернете, то есть там, где информация не всегда достоверная.

Наша главная задача – обеспечить авторитет религиозных деятелей. А для этого они должны обладать не только религиозными, но и теологическими и научными знаниями. Обязательно нужно сделать так, чтобы духовенство разговаривало на языке верующих, не только на кыргызском, но и на русском языке.

Мы должны работать над тем, чтобы в нашей стране была альтернатива экстремистской идеологии, которая распространяется в интернет пространстве и в целом в информационном поле. С точки зрения законодательства нам нужна четкая судебная политика в сфере религии, потому что религиозная ситуация в КР отличается от соседних государств и от России, поэтому нам необходимо принимать законы, исходя из той ситуации, которая существует у нас в стране", - сказал эксперт.

Напомним, в Бишкеке прошла конференция на тему: "Центральная Азия: вызовы международного терроризма и экстремизма в условиях формирования нового миропорядка и конституционные основы противодействия", организованная Центром экспертных инициатив "Ой Ордо" в партнерстве с Институтом государства и права НАН КР и Международной ассоциацией ветеранов спецподразделения "Альфа" КР.





URL: https://www.vb.kg/429609