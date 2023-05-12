Кадыр Кошалиев: Курултай – это площадка между властью и народом

К.Кошалиев: Только сильный президент с сильной политической волей смог бы реализовать работу Народного курултая.

Такое мнение в интервью агентству «Кабар» выразил председатель первого Народного курултая Кадыр Кошалиев.

По его словам, в действующей конституции в 5 статьях говорится о Народном курултае. «Курултай был указан и в предыдущей Конституции, но тогда он был в разделе о правах человека. Сейчас же Народный курултай указан в основной главе Конституции в разделе основы государственности в 7 статье как рекомендательное, направляющее общественное собрание», - сказал он.

Кошалиев также добавил, что курултай имеет право на инициирование законов, избрание своего представителя в совет по отбору судей, рекомендовать кадры властям после оценки работы должностных лиц на предмет соответствия и несоответствия занимаемой должности.

Как отметил Кошалиев, Народный курултай обрел силу благодаря политической воле президента Садыра Жапарова. Также он подчеркнул, что закон о Народном курултае является резонансным.

«Только сильный президент с сильной политической волей смог бы реализовать работу Народного курултая. Президент Садыр Жапаров с момента избрания на пост говорил, что он узаконит Народный курултай. Также президент отмечал, что органы власти должны отчитываться перед народом через площадку курултая и что он должен обрести свое историческое место в обществе. Благодаря этому сегодня Народный курултай включен в Конституцию.

Да, закон о курултае – это резонансный закон, поскольку он влияет на сегодняшнюю жизнь, на природу власти и несет с собой определенные перемены. Поэтому вокруг закона есть закономерные разного рода дискуссии», - заключил он.



Кабар