Расул Умбеталиев: Президент принял единственное верное решение-оставить социальный тариф, для населения Кыргызстана

Бишкек, "Саясат. kg". Министр энергетики заявил, что в остальном все останется в прежнем варианте.

(Орфография-пунктуация и стиль автора сохранены)

Сегодня т.е. 15 июля 2021 г. заканчивается общественное обсуждение проекта постановления кабинета министров КР “Об среднесрочной тарифной политики КР на электрическую энергию на 2021-2025 годы”. 14 июля министр энергетики и промышленности КР Доскул Бекмурзаев в интервью прямом эфире радио “Азаттык” ведущему Эрнисту Нурматову сообщил, что 13 июля во время встречи с президентом КР Садыром Жапаровым, обсудили новую тарифную политику. Глава государства предложил оставить действующий тариф на электроэнергию 77 тыйынов за 1 квт/час, при потреблении до 700 кат/час в месяц, а при использовании более 700 квт/час 2 сома 16 тыйынов за 1 квт/час. Для жителей отдаленных и высокогорных районов применить прежний тариф 77 тыйынов за 1 квт/час и отменить лимит потребления. Министр в ходе беседы заявил, что это волевое решение президента КР и он полностью поддерживает заключение Садыра Жапарова. Перед высшим руководством государства стоял архиважный политический, финансовый и социальный вопрос, где поставить запятую “Повысить нельзя оставить”. Конечно президент КР внимательно изучил и трезво оценил сложившиеся напряженную финансово- социальную обстановку в стране: резкое ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, многократное увеличение заболеваний коронавирусной инфекцией, большие проблемы с вакцинацией населения, наступлением энергетического кризиса-не способностью обеспечить непрерывным энергоснабжением бытовых и промышленных потребителей в зимние месяцы, постоянным и постепенным удорожанием продуктов питания первой необходимости, ГСМ, сена и кормов, для домашнего скота. При повышении тарифов на электрическую и тепловую энергии необходимо произвести индексацию пенсий пособий, повышение заработной платы работникам бюджетных организаций, с учетом годовой инфляции. 6 июля зам. директора гос. агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса(ГАРТЭК), при Министерстве энергетики и промышленности Миргуль Айдарова в ходе брифинга сообщила, что фактически с принятием “Среднесрочной тарифной политики КР на электрическую энергию на 2021-2025 годы” повышения тарифов в 2021 году, для населения не будет. “Бессмертная Баба Яга”, так прозвали простые граждане зам. директора ГАРТЭК не видит разницу между тарифами 77 тыйынов за 1 квт/час, при потреблении до 700 кат/час в месяц, а при использовании более 700 квт.час 2 сома 16 тыйынов за 1 квт.час и 1 сом 9 тыйынов за 1 квт/час до 1000 квт/час, а свыше 1000 квт/час 2 сома 52 тыйына за 1 квт/час. Минэнерго и его “дочернее предприятие” ГАРТЭК планировали и намеревались “содрать” с пенсионеров, малоимущих слоев населения, работников бюджетных организаций, за счет повышения тарифов на электроэнергию более 2 млрд. сомов. А также повышать тарифы на электрическую тепловую энергию ежегодно с учетом инфляции.

Министр энергетики заявил, что в остальном все останется в прежнем варианте. Для промышленных абонентов тариф устанавливается в размере 2 сома 52 тыйына за 1 квт/час. Золотодобывающим компаниям, майнинговым фермам, литейных плавильных цехах электротермической обработки металла, предприятиях по производству алкогольной продукции применяется повышающий коэффициент 2 и конечный тариф составит 5 сома 04 тыйына за 1квт/час. Цементным заводам устанавливается повышающий коэффициент 1,3 и тариф составит 3 сома 28 тыйына за 1 квт/час. Министр энергетики сообщил, что после общественного обсуждения и согласования с министерствами и ведомствами, кабинетом министром будет подписан постановление, которое вступит в законную силу с 1 сентября этого года. Основной целью и задачей Минэнерго, ГАРТЭК в связи повышением тарифов на электрическую и тепловую энергии является получение дополнительных финансовых средств, для вывода на прибыль энергетических предприятий. Но таких мер недостаточно, по выходу из убыточного состояния энергокомпаний.

Предложения и обоснования к новой тарифной политике на электрическую энергию, на 2021-2025 гг..

Надо перейти на обязательную прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения, когда за потребление свыше максимальной нормы устанавливается более высокая плата. Для населения установить-дифференцированные тарифы с прогрессивной шкалой по объемам потребления электроэнергии.

До 700 квт/час по 77 тыйынов за 1 квт/час.

С 700 квт/час до 2 тыс. квт/час по 2 сома 16 тыйынов.

С 2 тыс. до 5 тыс. квт/час. 3,0 сома за 1 квт/час.

С 5 тыс. до 10тыс. квт/час 5,0 сомов за 1 квт/час.

Свыше 10 тыс. квт/час 10,0 сомов за 1 квт/час.

Установить тариф золотодобывающим компаниям на потребление электроэнергии c повышающим коэффициентом 5,0. Майнинговым компаниям установить повышающий коэффициент 7,0.Водочным заводам, литейным цехам определить повышающий коэффициент 3,0. При такой тарифной политике, энергокомпании будут иметь ежегодно дополнительные финансовые средства в размере более 7 млрд. сомов. Этих финансовых средств будут достаточны, для погашения иностранных кредитов, для уменьшения нагрузки на республиканский бюджет государства и в целом для вывода из кризисного состояния энергокомпаний.

Президент КР Садыр Жапаров принял единственное правильное решение, оставив прежний социальный тариф, для простого населения Кыргызстана. И при этом отменил лимит потребления электроэнергии, для жителей отдаленных и высокогорных районов. Глава государства посчитал доводы чиновников Минэнерго и ГАРТЭК необоснованными и неубедительными, которые “толкали” его в политическую “пропасть”.

Наверное, принял во внимание события 24 марта 2005 г., 7 апреля 2010 г. и напряженную социальную обстановку, в связи с осложнением благосостояния гражданского общества КР.

Независимый эксперт ТЭК Р. Умбеталиев.

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