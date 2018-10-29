На Камбар-Атинской ГЭС-2 произошла авария

Бишкек, “Саясат.kg”. Причиной этому служит преступная халатность руководителей ОАО “Электрические станции”

На летний период ОАО “Электрические станции” вывела в капитальный ремонт гидроагрегат №1 (Г-А №1) Камбар-Атинской ГЭС-2 (К-А ГЭС-2). К 20 октября 2018 г. был закончен капитальный ремонт единственной гидротурбины К-А ГЭС-2. Но филиал ОАО “Электрические станции” - ОАО “Камбар-Атинская ГЭС-2” не смог запустить гидроагрегат №1 в работу, по выработке электроэнергии. Так как затвор нижнего бьефа рабочего водовода Г-А №1 полностью заилен и техническая вода не вытекает из водовода. Пока не очистят устье нижнего бьефа от ила, песка и гравия и затвор не поднимут вверх, Г-А №1 К-А ГЭС-2 не будет вырабатывать эл.энергию.

Техническая вода из водохранилища К-А ГЭС-2 поступает через верхний бьеф в рабочий водовод, проходит вокруг гидротурбины и должна вытекать из нижнего бьефа того же рабочего водовода. Конечно, руководство Нацэнергохолдинга (НЭХК), ОАО “Электрические станции” вначале будут категорически отрицать факт аварии на К-А ГЭС-2, а затем объявят, что произошла техническая неисправность.

А также начнут обвинять, сообщившего об аварии, что сеет панику и будоражит народ.

На селекторном совещании Правительства КР 22 октября 2018 г. по подготовке к ОЗП 2018-2019 гг. председатель правления НЭХК Азамат Абдыкадыров заявил, что “до конца октября 2018 г. планируется провести капитальный ремонт гидроагрегата №1 Камбар-Атинской ГЭС-2……”. Возможно, информационная новость от 27 октября 2018 г. о проведении капремонта, была специально распространена, для того чтобы заранее оправдаться. Но проведение капитального ремонта гидроагрегата и работа затвора нижнего бьефа рабочего водовода, совершенно разные технические спецификации.

Заиливание и отказ работы затвора влечет остановку выработки эл.энергии гидроагрегата №1 Камбар-Атинской ГЭС-2. И это однозначно входит в классификацию технической аварии на ГЭС и неисправностью не является.

Руководители Нацэнергохолдинга, ОАО “Электрические станции” проявили в ходе подготовки к ОЗП 2018-2019 гг. безответственность и преступную халатность.

Информация об аварии поступила больше недели назад из достоверных источников и от настоящих энергетиков, кому не безразлична судьба энергетической отрасли.

Сообщение об отказе работы затвора нижнего бьефа рабочего водовода К-А ГЭС-2 распространено с опозданием в надежде на то, что ОАО «Камбар-Атинской ГЭС-2», ОАО «Электрические станции» и ОАО «НЭХК» своевременно устранят аварию.

Но до сих пор не запущено в действие затвор нижнего бьефа.

Камбар-Атинский ГЭС-2 обеспечивал эл.энергией несколько близлежащих сел Токтогульского района.

Помогут ли прозрачные воды реки Нарын в осуществлении программы “Открытое правительство” по своевременному выявлению и устранению технических аварий, связанных безответственностью и преступной халатностью, а порой системной коррупцией руководителей энергетической отрасли?

Р.Умбеталиев, общественный деятель