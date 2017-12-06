Энергосистему Киргизии оценили ниже 17 млрд рублей

Самым дорогим энергообъектом республики оказалась еще не до конца оборудованная ГЭС «Камбар-Ата - 2»

Балансовая стоимость энергетической системы Киргизии оценивается в сумму менее 20 млрд сомов (около 16,95 млрд рублей). Еще 88 млрд сомов (74,57 млрд рублей) составляют обязательства. Об этом заявил председатель правления национального энергохолдинга Айбек Калиев, выступая на заседании профильного парламентского комитета сегодня, 5 декабря.



По его словам, уставной капитал ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» сейчас достигает 6,2 млрд сомов (5,25 млрд рублей), столичной ТЭЦ и каскада Токтогульских ГЭС — 4 млрд сомов (3,39 млрд рублей). А дороже всего оценивается Камбаратинская ГЭС-2 с одним введенным в эксплуатацию энерговырабатывающим агрегатом — в 12 млрд сомов (10,17 млрд рублей).



«Слабые стороны энергетики Киргизии — убыточность, низкая эффективность, недостаточная прозрачность, единственный вид генерации. Мы очень зависим от водных ресурсов. Угрозы отрасли — зависимость от тарифов и политизированность», — подчеркнул Калиев.



ИА REGNUM напоминает, что 20 сентября 2012 года Киргизия и Россия заключили межправительственное соглашение о строительстве российской компанией «РусГидро» Камбар-Атинской ГЭС-1 и Верхне-Нарынского каскада ГЭС на территории Киргизской Республики. А в январе 2017 года официальный Бишкек сослался на невыполнение российской стороной условий договора, после чего расторг сделку в одностороннем порядке.



Летом 2017 года чешская компания Liglass Trading CZ заключила с киргизским правительством контракт на строительство целого ряда больших и малых ГЭС в Киргизии. Однако уже в сентябре того же года выяснилось, что у инвестора нет нужной суммы денег, после чего киргизстанские власти расторгли договор.



Теперь же участие в проектах по возведению гидроэлектростанций на территории Киргизской Республики планирует принять Узбекистан, чьи власти при прежнем президенте Исламе Каримове выступали категорически против строительства ГЭС в соседних странах.

ИА REGNUM.