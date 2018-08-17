В Бишкеке 17 августа снизились розничные цены на ГСМ

По данным официальных веб-сайтов крупнейших сетей автозаправочных станций в Бишкеке на 10.40 17.08.2018, цена бензина Аи-92 в среднем уменьшилась на 0.23%.

Средняя цена бензина Аи-92 на АЗС столицы снизилась до 43.2 сома ▼ (-0.1 сома, -0.23%). Средняя стоимость дизельного топлива на АЗС составляет 44.6 сома, сжиженного газа (СУГ) - 26.0 сома.

Наиболее низкая цена бензина Аи-92 - 42.9 сома, высокооктанового Аи-95 - 45.7 сома. Бензин Аи-98 предлагают две сети АЗС: «Газпром нефть» по 49.0 сома и Bishkek Petroleum по 49.0 сома за литр.

Минимальная стоимость дизельного топлива на АЗС Бишкека - 44.3 сома.

Сжиженный углеводородный газ (СУГ) предлагают две сети:

- Bishkek Petroleum - 26.0 сома (три АЗС в столице и Чуйской области);

- «Газпром нефть» - 26.0 сома (три АЗС в Бишкеке).

"Акчабар"