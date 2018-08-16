Мигранты за полгода перевели в Кыргызстан более 1,2 миллиарда долларов

Этот показатель выше прошлогоднего на 110 миллиона долларов

Трудовые мигранты из Кыргызстана за полгода перевели на родину более 1,2 миллиарда долларов. Об этом «Азаттыку» сообщила официальный представитель Национального банка Аида Карабаева.

По ее словам, этот показатель выше прошлогоднего на 110 миллиона долларов.

Всего же за 2017 год кыргызстанцы перевели из зарубежья 2 миллиарда 482,2 миллиона долларов. 90% из этой суммой поступило из России.

"Азаттык"