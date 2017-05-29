Порядка 97% денежных переводов кыргызских мигрантов приходится на Россию

Об этом сообщается на сайте Национального банка.



На Россию приходится порядка 97% денежных переводов, которые осуществляют трудящиеся за рубежом кыргызские мигранты.

Согласно информации, за первый квартал 2017 года валовой приток денежных переводов составил 444,5 млн долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным показателем 2016 года на 47,3%.



В НБ КР добавили, что за рассматриваемый период кыргызстанцы перевели из России в КР 433,1 млн долларов, что больше на 48,9% по сравнению с первым кварталом 2016 года (290,9 млн долларов).



Указанная сумма переводов из РФ за первый квартал 2017 года является самой большой с 2010 года.



В основном кыргызстанцы выезжают на заработки в Россию, Казахстан, ОАЭ, Германию, Южную Корею, США и другие страны.



Источник - Кабар