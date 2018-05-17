Список тех, кто заработал на модернизации ТЭЦ Бишкека

В отчете депутатской комиссии по расследованию причин аварии на ТЭЦ Бишкека и рациональному использованию кредита в $386 миллионов обнародован список субподрядчиков.

Комиссия установила, что часть из них отсутствует в базе данных Социального фонда КР.

ИА «24.kg» удалось выяснить, кто стоит за этими компаниями.

Наши иностранные подрядчики

ОсОО GOLD KG отвечала за демонтажные работы. По данным Министерства юстиции, компания занимается добычей и обогащением руд драгоценных металлов. Ею руководит Шакиралы Мамбеткалиев. Он также значится в учредителях вместе с Азатом Эсенгуловичем Исаковым и Шакиралы уулу Данияром.

Шакиралы Мамбеткалиев является учредителем еще нескольких ОсОО, в том числе и с иностранным участием. Так, одним из учредителей компании «Чон Жар» указан Ван Дзин.

В 2016 году GOLD KG получила из бюджета 290,5 тысячи сомов, в 2017-м — 284,8 тысячи сомов.

Строительные работы на объекте доверили ОсОО «Кит-Строй». Компания принадлежит Маонила Сыма-Ули и Чжо Мин. Из бюджета никаких выплат ОсОО не произведено. Налоги предприниматели платят исправно. В 2015 году они перевели более 10 миллионов сомов.

На укладку бетона нанимали ОсОО «Бай Таш Строй». Это строительная компания с иностранным участием. Ее владелец Ван Джонма, учредитель — Зульфия Рашидовна Лома.

У предпринимателей есть еще одна компания — Orient-Invest. При строительстве в Бишкеке дома на пересечении улиц Токтогула и Исанова произошел инцидент — потек цементный раствор на припаркованные рядом машины. Госэкотехинспекция устранила нарушение.

Бетон на ТЭЦ Бишкека поставляло ОсОО «Кыргыз бетон». В учредителях также значатся иностранные граждане. Директором является Санжар Кулубекович Карыбаев.

След Аскара Шадиева

ОсОО «Лифтэс» возглавляет Кудратилла Изаттулаевич Хикматулаев, учредителем является Владимир Владимирович Варес. У каждого из предпринимателей еще по одной компании. Их совместная фирма монтировала лифты на ТЭЦ Бишкека. Депутатская комиссия установила, что устанавливались лифты по $3 тысячи.

Из бюджета в 2017 году «Лифтэс» получила 361,9 тысячи сомов.

В феврале 2018 года в компании произошел трагический случай — двое работников упали в шахту лифта в строящемся доме. Один монтажник-электромеханик скончался на месте.

Многоэтажку строит ОсОО «Бината». По данным Министерства юстиции, строительной компанией руководит Алексей Николаевич Ли, учредителями выступают супруги Аскарбек Алимбаевич Шадиев и Асель Каныбековна Шадиева.

Личная охрана

В период модернизации объект находился под охраной ОсОО BLACK SCORPION. Охранное агентство принадлежит Нурбеку Турдумаматовичу Кыпчакбаеву.

В 2015 году компания заплатила 188,2 тысяч сомов в виде налогов, при этом из бюджета получила 216,4 тысячи сомов.

В 2016 году налоговых отчислений не производилось вовсе. В 2017-м охранное агентство заплатило лишь 1 тысячу сомов налогов.

У Нурбека Кыпчакбаева есть еще одно охранное агентство «Скорп», которое получает от государства больше, чем платит налогов. В 2017 году оно заплатило 15 тысяч сомов налогов, а из бюджета получило 644,5 тысячи сомов.

Кроме охранного бизнеса, Нурбек Кыпчакбаев числится учредителем в ОсОО «Дары Юга». Среди учредителей также значится Нурлан Орозбаевич Акматов, который при Курманбеке Бакиеве возглавлял Государственную таможенную службу. Позже он стал заместителем генерального директора ОсОО «Газпром нефть Азия» по развитию бизнеса.

Золотые огнетушители

ОсОО «Центр пожарной безопасности» поставляло огнетушители, пожарный гидрант, ящик пожарных кранов. Компанией руководит Нурлан Боронбаевич Кадыров. Первая же ссылка в поисковике по его фамилии и имени — на китайском языке.

С 2011 года компания стабильно получает от государства заказы и выплаты из республиканского бюджета. Ей платят ежегодно от 1 до 3,5 миллиона сомов. При этом налоговые отчисления мизерные — в среднем 300 тысяч сомов в год.

Так же, как и плоскогубцы, огнетушители для ТЭЦ Бишкека входят в перечень товаров, купленных по завышенной цене. За 30-килограммовые порошковые огнетушители заплатили по $1,6 тысячи, а всего их купили шесть штук. Рыночная цена такого огнетушителя составляет примерно $200. Три огнетушителя по 25 килограммов стоили по $1,4 тысячи каждый.

Неизвестные подрядчики

ОсОО «ТехноНиколь» поставляло на теплоцентраль строительные материалы. В базе данных Министерства юстиции существует лишь ОсОО с иностранным участием «ТехноНиколь-Бишкек», которым руководит Андрей Дубовицкий.

Однако компания еще в 2009 году прекратила свою деятельность.

ОсОО «ГидроСтальМонтаж» прокладывало на ТЭЦ трубопровод. Руководитель и учредитель компании — Калмырза Токтосунович Анарбаев. Предприниматель исправно платит налоги. В 2017 году отчисления резко возросли по сравнению с прошлыми годами и составили почти 2 миллиона сомов.

ОсОО «Проектная компания НУР» привлекалась на строительные работы. На портале государственных закупок она зарегистрирована как SARZ Proeject. Ею руководит Бакытбек Нурбекович Исаманбетов. В 2017 году компанию перерегистрировали. О прежнем владельце ничего не известно.

ОсОО «Мурас Темир» поставляло профильную сталь. Компания зарегистрирована на Таалайбека Бейшеновича Касымакунова.

Никакой информации по ОсОО «Дуфан энергострой», которое занималось строительными работами, в базах данных и Интернете нет, кроме нелицеприятных сравнений с представителями нетрадиционной ориентации.

Депутатская комиссия установила, что ОсОО «Строительство двора», «Beverles», «Строительный мир», «Южный гидроэлектрический монтаж» отсутствуют в базе данных Социального фонда КР.

Депутатов интересует, аффилированы ли эти компании с чиновниками? Но конкретного ответа члены комиссии Жогорку Кенеша дать не могут. В хитросплетениях выбора подрядчиков предстоит разбираться правоохранительным органам.

https://24.kg/obschestvo/84697/