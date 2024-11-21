Использование ККМ предпринимателями Кыргызстана составляет 100 процентов — ГНС

В настоящее время использование контрольно-кассовых машин среди предпринимателей составляет 100 процентов.

Об этом в эфире «Биринчи радио» заявил глава Налоговой службы Кыргызстана Алтынбек Абдувапов.

По его мнению, не только малый и средний бизнес, все граждане страны стали более дисциплинированными в сфере налоговой культуры.

Глава ГНС напомнил, как прежде, при внедрении ККМ, предприниматели жаловались и не хотели их устанавливать. Сейчас с ними работают все.

Алтынбек Абдувапов также затронул тему внедрения электронных товарно-транспортных накладных.

«Раньше накладные заполнялись в бумажном виде и применялись для перемещения товаров между складами. Однако это приводило к злоупотреблению недобросовестными работниками сферы торговли. Накладные могли уничтожить, чтобы скрыть незаконные действия. Такое случалось в государственных торговых объектах», — сказал он.

Переход на электронные накладные исключает подобные риски, считает глава ГНС.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/311804/