Экономика Кыргызстана вышла на новый уровень и продемонстрировала настоящий прорыв – Акылбек Жапаров

Председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Акылбек Жапаров провел расширенное аппаратное совещание с сотрудниками администрации президента КР.

Акылбек Жапаров подчеркнул важность слаженной работы всех структурных подразделений администрации президента для эффективной реализации поставленных перед страной задач.

Он остановился на ключевых моментах деятельности администрации, акцентировав внимание на необходимости строгого соблюдения законодательства и высокой ответственности за выполняемую работу.

«Объем ВВП Кыргызстана, по итогам января-июля 2024 года, составил более 677 миллиардов сомов, а темп реального роста ВВП составил 8,7 %. Если не учитывать вклад Кумтора, то объем ВВП вырос в реальном выражении на 10,6 %, что подчеркивает значительный экономический рост в стране и ускорение темпа роста, по сравнению с 2023 годом», - сказал Акылбек Жапаров, добавив, что «подобный рост, в условиях глобальной нестабильности и вызовов говорит о том, что экономика не просто адаптировалась – она вышла на новый уровень и продемонстрировала настоящий прорыв».

Источник - КНИА КАБАР