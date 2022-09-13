Минэкономики: С начала года ВВП Кыргызстана вырос на 8%

В январе-августе 2022 ВВП Кыргызстана вырос на 8% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
Об этом сообщили в Минэкономики КР.
ВВП оценивается в 505,8 млрд сомов. Реальный темп роста составил 8%. Без учета предприятий по разработке месторождения «Кумтор» ВВП оценивается в 5,1%.
В свою очередь рост промышленного производства обеспечивался повышением выпуска основных металлов – на 45,4%, деревянных и бумажных изделий, полиграфической деятельности – на 28%, нефтепродуктов – на 14,4%, пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий – на 13,5%, текстильного производства, производства одежды и обуви, кожи и кожаных изделий – на 1,3%, а также добычи полезных ископаемых – на 6,3%.
Без предприятий по разработке месторождения «Кумтор» объем производства вырос на 3,2%.
Tazabek
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