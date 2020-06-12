Кыргызстан грозится заблокировать работу структур ЕАЭС

С начала года на кыргызско-казахской границе снова возникли проблемы с прохождением большегрузных фур.

По мнению кыргызских таможенников, их казахстанские коллеги стали растягивать процедуру досмотра транспорта, идущего из Кыргызстана, из-за чего образовались многокилометровые пробки. Не видя перспективы скорого решения проблемы, Бишкек пригрозил отозвать своих представителей из Евразийской экономической комиссии, что лишит её кворума для принятия решений. В парламенте комитет по международным делам приостановил рассмотрение всех вопросов, связанных с ЕАЭС, до разрешения ситуации на границе.



С началом пандемии коронавируса ситуация обострилась, и в июне на границе скопились уже сотни грузовых фур, которые простаивают на границе 3-5 дней. Скоропортящаяся плодоовощная продукция приходит в негодность, водители и фермеры несут убытки.



Вице-премьер-министр КР Эркин Асрандиев 4 июня лично приехал на контрольно-пропускной пункт «Ак Тилек», где образовались очереди из большегрузных фур, ознакомился с процедурой досмотра транспорта и раскритиковал казахскую таможню за медлительность, отметив, что ее действия противоречат интеграционным соглашениям.



«К сожалению, на внутренних границах союза ситуация сложная. Намного сложнее, чем на внешних границах. Мы с прошлого года в рамках регламента ЕАЭС обращаемся в Коллегию [ЕЭК], так как ситуацию расцениваем, как барьер. И это противоречит нашим внутрисоюзным договоренностям», – сказал Э. Асрандиев.



В свою очередь, Казахстан в лице Минфина взвалил вину за происходящее на кыргызскую сторону, обвинив соседей в подделке статистики, касающейся уплаты налогов. «Данные экспорта Кыргызстана и импорта Казахстана существенно разнятся: цифры Кыргызстана ниже в 10 раз. Такая ситуация во взаимной торговле наносит урон бюджету Казахстана и ставит в неравные конкурентные условия казахстанский бизнес», – заявили в министерстве РК.



Ситуация продолжала оставаться напряжённой, и 9 июня министр экономики Кыргызстана Санжар Муканбетов сделал ещё одно громкое заявление о ЕЭК. «Сегодня состоится заседание ЕАЭС по проблемам на границе. Мы сейчас идём по регламенту. У нас есть последний механизм воздействия – это отозвать наших министров. Тогда не будет кворума и не будет принято никаких решений», – пригрозил С. Муканбетов. Некоторые местные журналисты истолковали его слова как готовность выхода страны из Таможенного союза.



11 июня Евразийская экономическая комиссия всё же решила вмешаться в данный спор, признав, что на КПП наблюдается избыточный контроль казахстанской таможни. Она призвала отменить ограничения и, в частности, организовать «зелёный коридор» для скоропортящихся грузов. Правда, эта информация поступила только от кыргызской стороны, на сайте ЕЭК или от представителей других стран ЕАЭС её подтверждения пока нет.

Насколько реален выход Кыргызстана из евразийских структур?

Насколько далеко Кыргызстан намерен пойти в этом конфликте и что повлечёт за собой выход из евразийских структур? Экономист из Бишкека, экс-сотрудник администрации президента Кыргызстана Нургуль Акимова считает, что высказывания представителей экономического блока правительства не следует воспринимать в политическом контексте.



«Эти высказывания министров следует расценивать как обычный рабочий процесс, и работа министра заключается в отстаивании интересов Кыргызстана в ЕАЭС. С. Муканбетов использовал чисто бюрократический инструмент влияния на проблему и просто делает свою работу. Если чиновники не будут защищать интересы своих граждан, то мы не почувствуем выгод от Союза и он себя дискредитирует. Некоторые журналисты неправильно истолковали его слова, как будто принято политическое решение, это просто не в его (министра. – Ред.) компетенции. Гипотетический выход из ЕАЭС – это политическое решение, если его будут озвучивать, то на совсем другом уровне.



А проблему на границе нужно решать, у многих стран мира есть недопонимание именно в приграничной торговле. Мировой опыт подсказывает, что можно создать зону свободной торговли. Географически так сложилось, что на этой территории (в южных районах Казахстана и северных – Кыргызстана) выращиваются одинаковые сельхозкультуры, по обе стороны границы живут родственные народы. Возможно, чиновники дают неправильный посыл для таможенников, чтобы они оградили отечественных производителей от конкурентов. Так случается, если они одной ногой в бизнесе, а другой во власти или же идут на поводу лоббистов», – считает Н. Акимова.



В свою очередь, политолог из Кыргызстана Денис Бердаков полагает, что Кыргызстан пытается привлечь к решению спора третью сторону и повышает ставки в таможенных спорах.



«В заявлениях кыргызстанских властей речь идёт не о выходе из ЕАЭС, а о том, что Кыргызстан прибегает к последней юридической возможности, которая у него есть, а именно – де-факто заблокировать работу ЕЭК. Если Бишкек отзовёт своих представителей, комиссии станет сложно или невозможно принимать и разрабатывать новые решения. Кыргызстан, войдя в объективный тупик в решении спора с Казахстаном, максимально поднимает ставки, говоря о том, что он в Союз вошел в том числе для того, чтобы таких проблем не было. Соответственно, в такой ситуации Россия вынуждена (как ключевой лидер ЕАЭС) подключаться к решению этого вопроса, поскольку такая ситуация будет серьёзно бить по престижу всего Евразийского союза», – считает эксперт.



Также, по мнению Д. Бердакова, проблема не имеет быстрого решения, поскольку Казахстан несёт убытки и не намерен идти на уступки. «Формально Казахстан ничего не нарушает и имеет право увеличить сроки проверки грузов. Может сократить проверки? При желании, конечно, может. Однако у Нур-Султана есть обоснованные подозрения, что часть груза, идущего из Кыргызстана, является реэкспортом из других стран. Если эти товары реализуются в Казахстане, то, соответственно, предприниматели не платят за него НДС, и от этого казахстанский бюджет несёт потери», – говорит эксперт.



«Чтобы решить проблему, нужно жёстко отслеживать передвижение импорта, когда он попадает в любую страну ЕАЭС. На каждую единицу товара ставить отметку и следить за его передвижением. По факту же налоги надо брать сразу на первой границе ЕАЭС. Необходимо уголовно преследовать всех тех, кто нарушил налоговое законодательство и не платит налоги ни в одной стране ЕАЭС, от этого, кстати, страдает бюджет России и других стран. Пока не будет тотального контроля на таможне с передачей информации коллегам из других стран, эту проблему не решить», – резюмирует Д. Бердаков.

Сложности контроля на границе



Доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ Евгений Трещенков, полагает, что Кыргызстан пытается привлечь на свою сторону Россию для решения приграничной проблемы.



«Сейчас Бишкек недоволен тем, какие условия торговли сложились после присоединения страны к ЕАЭС. То, что Евразийская экономическая комиссия чаще оказывается на стороне Казахстана, я бы трактовал в таком ключе: Кыргызстан оказался не готов жёстко следовать тем правилам, которые действуют в рамках ЕАЭС. И хотя этим правилам его сейчас принуждает следовать не столько комиссия, сколько соседний Казахстан, по большому счету от этого ничего не меняется: правила все равно надо соблюдать.



Угрожая отозвать своих представителей из ЕЭК, Бишкек пытается вовлечь в урегулирование проблемы Россию. Думаю, Москва будет до последнего избегать прямого вовлечения в ситуацию. Есть несколько сценариев развития ситуации, реализация которых зависит от готовности Бишкека идти до конца, т.е. действительно отозвать своих представителей из ЕЭК. Такой вариант возможен, если Кыргызстан будет проигнорирован Москвой, а Казахстан не пойдёт на уступки. Но мне кажется, что до этого не дойдет. Что касается выхода страны из ЕАЭС, он пока маловероятен», – считает Е. Трещенков.

Евгений ПОГРЕБНЯК

"Ритм Евразии"