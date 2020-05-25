Что известно о движении "Чон Казат" и пойдут ли они на выборы?

Движение "Чон Казат" в последнее время стало набирать популярность в стране, заявив о требовании люстрации и изъятия имущества высокопоставленных чиновников.

Редакция Kaktus.media попыталась разобраться, откуда появилось это объединение.

Политолог Игорь Шестаков считает, что, учитывая две прошлые революции, в стране высок запрос на справедливость, что учитывают руководители движения.

"Политтехнологически "Чон Казат" действует правильно, взывая к справедливости. Это политический проект, не исключаю, что они пойдут на выборы. Экономическая ситуация в Кыргызстане патовая. В связи с этим недовольство общества в целом теми, кто обогащался коррупционными методами, будет расти. Главное, чтобы их действия не привели к самосуду, когда будут грабить награбленное", - отметил Шестаков.

Что говорят о движении "Чон Казат"

Заговорили все о "Чон Казате" после того, как они объявили войну Кубанычбеку Жумалиеву, заявив о том, что депутат замешан в коррупционных махинациях и его имущество следует отобрать. После чего следственные органы начали проверять имущество Жумалиева на предмет незаконного обогащения.

Сыймык Жапыкеев, один из членов "Чон Казата", сообщил, что Жумалиев якобы владеет $2,5 млрд, имеет в собственности фабрики, клиники, свыше сотни квартир и особняков и что все это было нажито нечестным путем. Жумалиев решил защищать свои честь и репутацию в законном русле путем подачи иска в суд.

Коллеги депутата вступились за него, кто-то открыто, кто завуалированно. Тазабек Икрамов заявил, что МВД и ГКНБ должны пресечь провокационные призывы, а провокаторов привлечь к ответственности.

"В соцсетях идут различные призывы к розни людей, захвату частной собственности. В каком государстве живем? Мы живем в правовом государстве или беззаконии? Людей призывают как на охоту. Им и так нелегко, а их еще и подталкивают к незаконным действиям.

Правительство, почему вы спите? Прокуратура, НВД [МВД], ГКНБ... Обязательно надо дождаться, когда захватят чужую собственность, произойдет хаос? Место вора в тюрьме. Я против... то есть согласен.

Но те, кто делает провокационные призывы, тоже враги государства. Надо принять срочные меры. Я даю вам протокольное поручение. Минздраву надо срочно проверить этих людей, на месте ли их мозги", - сказал Икрамов.

Депутат Руслан Казакбаев тоже поднимал вопрос о законности деятельности движения "Чон Казат" и обратился к председателю ГКНБ Опумбаеву.

"Вот уже сколько дней в Кыргызстане организация "Чон Казат" будоражит народ в социальных сетях. Посмотрите, сколько у них просмотров, ни у одного политика нет столько просмотров за статьи. От 100 до 300 тысяч читают. Они ходят по селам и призывают в "Чон Казат". Хотел бы услышать ваше и премьер-министра мнение насчет их деятельности, правильно это или нет", - поинтересовался депутат у главы ГКНБ.

Депутат Ирина Карамушкина тоже поинтересовалась, проверяет ли МВД призывы движения "Чон Казат".

"Движение "Чон Казат" призывает грабить награбленное, то есть грабить имущество контрабандистов, у государственных чиновников, которые нажили свое богатство нечестным путем. Такие призывы от "Чон Казата" подпадают под эту статью?" - спросила она.

Замминистра внутренних дел ответил, что сейчас эти заявления проверяются, проводится юридическая экспертиза на наличие призывов к насилию. "Идет сбор материала, чтобы выяснить, есть ли состав преступления", - сказал Орозалиев.

Кто входит в "Чон Казат" и что это за организация

Лидер движения Максат Мамытканов - экономист, юрист, экс-глава отдела по борьбе с коррупцией и должностными экономическими преступлениям ГКНБ КР. В своем интервью на радио "Санжыра" Мамытканов сообщил, что решение создать "Чон Казат" было принято в январе этого года с Сыймыком Жапыкеевым и Канатом Хасановым.

Другой известный член движения - экс-работник Генпрокуратуры КР Сыймык Жапыкеев. Именно он заявил, что необходимо составить список коррупционеров и требовать возвращения обществу награбленного. Чтобы разоблачить Кубанычбека Жумалиева, Жапыкеев выдал и родного зятя, который учился с депутатом в молодости. По словам Жапыкеева, на мужа его тети Жумалиев оформил свое имущество. Жапыкеев грозится это доказать через архив: "Там сохранилось, когда на кого все это переоформлялось".

Также в "Чон Казат" входит экс-член Совета по отбору судей КР и адвокат Канат Хасанов. Редакция Kaktus.media поговорила с Хасановым о создании движения.

"Мы с Максатом Мамыткановым (лидер "Чон Казата" - Прим. Kaktus.media) много раз встречались на круглых столах и беседовали. Мы вместе пришли к мнению, что государство на грани и необходимо создание новой элиты, которая сделает революцию в умах граждан без митингов. На базе этой идеи нас собрал Сыймык Жапыкеев 27 января этого года, на то время уже существовала партия "Чон Казат", но мы двигались не на базе партии, а под брендом "Чон Казат" как общественное движение. Мы планировали организовывать круглые столы и даже забронировали для первой встречи конференц-зал одного из отелей Бишкека. Но тут случился коронавирус, и пришлось все отложить", - рассказал Канат Хасанов.

По его словам, движение за время карантина в городе помогло многим семьям продуктовыми наборами: "С первых дней карантина мы начали раздавать еду сначала тем, кто дежурил на блокпостах, затем и другим нуждающимся семьям в новостройках. Мы плакали, увидев их жилищные условия и состояние здоровья некоторых людей и детей. Сначала мы помогали за свой счет, например, я до сих пор не могу выкупить из залога свою машину".

Когда деньги закончились, ребята, которые входят в наше движение, предложили объявить сбор на кошелек "Элсом", и это сработало, очень много неравнодушных граждан перечисляли средства. Мы озвучили стоимость одного продуктового набора - 540 сомов. И были люди, которые писали нам, что у них у самих немного денег, но помочь одной семье они могут, и отправляли эти 540 сомов.

Как отмечает Хасанов, про Жумалиева Жапыкеев сказал на своей "кухне" после того, как тот стал пиарить оказанную им помощь в регионах.

"В то время мы уже помогли больше озвученной Жумалиевым суммы в несколько раз. После этого многие соотечественники стали нас поддерживать, а некоторые присоединились к нашему движению", - отметил он.

Пока мы зарегистрировались как общественное объединение, скоро реанимируем партию "Чон Казат" и начнем подготовку на парламентские выборы этого года.

В движении утверждают, что сейчас у "Чон Казата" по Кыргызстану 36 штабов, 8 штабов в России: "Также в наше движение на сегодня входит более 100 тысяч кыргызстанцев. Мы ведем их учет. Люди сами звонили нам и предлагали свои дома в качестве штаба и сами изъявили желание присоединиться к нам".

Объединяться с действующими в парламенте партиями, экс-чиновниками и экс-депутатами "Чон Казат" не собирается, а деньги планирует на выборы собрать путем сбора средств у самих избирателей.

Можем объединиться только с новыми партиями с незапятнанной репутацией. Деньги на выборы тоже будем собирать через "Элсом".

В "Чон Казат", по словам Каната Хасанова, входит много молодых прогрессивных образованных парней и девушек в возрасте от 28 до 35 лет: "Среди них есть те, кто окончил МГТУ им. Н. Э. Баумана и ведущие европейские вузы. Это они создают план действий, а не политтехнологи, которые, по словам некоторых пользователей соцсетей, у нас есть".

Причастность к семье Матраимовых члены движения опровергают.

"Я лично от своего имени заявляю, что за нами не стоят Матраимовы, Жээнбековы или еще какие-то высокопоставленные лица. Многие задаются вопросом, почему мы молчим про Матраимовых. Но разве в этом вопросе можно сказать больше, чем "Азаттык" и Kloop? Я и Сыймык - юристы, а Мамытканов служил в ГКНБ, мы прекрасно понимаем, чем грозят голословные обвинения. Доказательств на Матраимовых сегодня у нас нет, а если появятся, мы готовы их обнародовать. Мы, члены "Чон Казата", участвовали в мирном митинге в поддержку свободы слова #REакция 2.0", - подчеркнул Хасанов.

Про Жумалиева, Муралиева еще не говорили, и много еще чиновников, о которых еще не сказано.

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