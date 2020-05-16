Мы не можем раздавать деньги, но можем дать свободу

К.Иманалиев: "Мы живем в социально чувствительном обществе, где бедность составляет 26 процентов..."

Период ЧП, введенного в связи с пандемией коронавирусной инфекции, стал большим испытанием для всех кыргызстанцев прежде всего потому, что карантинные меры привели к снижению экономической активности и сокращению доходов населения. Сейчас после отмены режима чрезвычайного положения для восстановления экономики нужны нетривиальные и эффективные решения. В связи с этим группа депутатов разработала “Акт (обращение) “К новой экономической свободе и развитию”, предусматривающий проведение ряда реформ, которые помогут бизнесу республики быстро восстановиться.



О том, какую экономическую свободу хотят дать кыргызстанцам парламентарии, “Вечерка” выясняла у одного из инициаторов внедрения нововведений в законодательство депутата ЖК от фракции “Ата Мекен” Каныбека Иманалиева.

- Каныбек Капашович, почему депутаты решили разработать “Акт (обращение) “К новой экономической свободе и развитию”?



- В Кыргызстане, как и во всем мире, сложилась тяжелая социально– экономическая ситуация, связанная с пандемией болезни COVID–19 и общим падением в мировой экономике. По прогнозам Международного валютного фонда в 2020 году в 170 из 193 стран мира ожидается снижение доходов на душу населения. Частичное восстановление прогнозируется не ранее 2021 года. Мы, как Узбекистан, Казахстан и Россия, не сможем раздавать деньги народу. Единственный выход для Кыргызстана — идти по пути к дальнейшей либерализации, дебюрократизации, дерегулирования и декриминализации экономики. Нам требуются кардинальные реформы, которые приведут к упрощению организации экономической активности населения.

- Что именно вы хотите изменить?



- Мы восемь раз меняли Конституцию, два раза сменили президента досрочно, но от этого жизнь не улучшилась. При этом, мы считаем, есть возможность изменить экономику и жизнь населения республики, не меняя Основной закон или президента.

- В чем принципиальное отличие программы, предлагаемой депутатами, от существующих правительственных программ?



- Идея создания “Акта (обращения) “К новой экономической свободе и развитию” возникла в экстремальных условиях. Концепция разрабатывалась во время карантина, когда мы увидели, что необходимо работать над тем, чтобы вернуть доверие бизнеса государству. Это в каком–то смысле было вынужденное решение. Принятие одного закона в Жогорку Кенеше займет примерно от трех месяцев до года. Но сегодня нужны оперативные решения, способные произвести реанимационный эффект на экономику республики. В связи с этим мы сейчас работаем над подготовкой около десяти законопроектов в области улучшения ведения предпринимательской деятельности. Планируется принять нормативно–правовые акты, нацеленные на сокращение налогов и налоговых проверок, внедрение системы рассмотрения споров, в частности налоговых, независимым арбитражем, реформирование системы страховых взносов, предусматривающее снижение нагрузки по выплатам от бизнеса до 20 процентов.



Улучшить инвестиционное законодательство собираемся за счет создания режима “стратегического инвестора” для масштабных инвестиций в национальные объекты и предоставление особых преференций.

- В Акте указаны основные направления экономической политики, которые необходимы по мнению инициаторов. Кто, как и когда будет прорабатывать список конкретных мероприятий?



- 29 мая мы планируем провести парламентские слушания, и там будет все это озвучено. Чем быстрее примем законопроекты, тем лучше. Наша инициативная группа планирует к 14 мая закончить разработку всех законопроектов, выставить на общественное обсуждение и до конца сессии принять в Жогорку Кенеше. Из кризиса 2008 года мы выходили полтора года. Нынешний кризис в случае, если кардинальные реформы не будут проведены оперативно, затянется на более долгий период.

- Какие направления, указанные в документе, реализовать проще, какие сложнее?



- Проще перейти на цифровой формат оплаты налогов, ведь наличные деньги — это основа коррупции и теневой экономики. Сложнее будет, как и в других странах, реформировать социальное страхование.

- Какие направления должны быть приоритетными?



- Должно быть максимум свободы для бизнеса и минимум вмешательства в него государства. Необходимо объявить мораторий на различного рода проверки субъектов предпринимательства. Кроме этого, надо постараться за короткое время найти средства для поддержки малого и среднего бизнеса в виде кредитов с низкими процентами. Речь о финансах в объеме около 15–20 миллиардов сомов. Кроме того, нужно изыскать около 10 миллиардов сомов для выдачи ипотеки работникам здравоохранения, которые проявили мужество в борьбе с пандемией COVID–19. Это даст быстрый эффект для оживления экономики и создания рабочих мест.

- Некоторые направления госполитики, описанные в Акте, ранее уже с переменным успехом реализовывались. В частности вводились моратории на проверки бизнеса, была и инвентаризация госсобственности. Однако существенного влияния на экономическое состояние КР это не оказало. Почему, вы считаете, это должно сработать сейчас?



- Если раньше реформы проводились отрывками, эпизодично, то данный акт предусматривает комплексные изменения, связанные друг с другом. Сегодня данный Акт является своего рода площадкой для консолидации всех политических сил, парламента, правительства и бизнес–сообщества. К тому же глава государства уже заявил, что поддержит реформирование.

- Не противоречат ли некоторые пункты Акта друг другу? Например, говорится о необходимости снижать дефицит госбюджета и одновременно о том, что нужно снижать количество налогов.



- Нет, никак не противоречат. К примеру, во время кризиса страны Прибалтики только через сокращение государственных расходов смогли добиться оживления экономики уже спустя полтора года. А в Грузии сокращение количества налогов привело к увеличению поступлений. Высокие налоги не значит высокие сборы. После снижения налогов в Грузии добились в 3–4 раза больше собираемости.

- Позволяет ли существующая цифровая база в Кыргызстане перевести бизнес полностью на цифровую отчетность?



- Как мне объяснили специалисты, при желании вполне возможно. Тем более что есть замечательная мотивация. Посмотрите опыт Михаила Мишустина в России, он с помощью цифровой отчетности поднял собираемость налогов на 40 процентов.

- Инвентаризация структур госуправления — это хорошая идея. Однако сегодня в Кыргызстане государство все еще остается одним из крупнейших работодателей. То есть оптимизация госструктур может привести к увеличению безработицы, которая, как предполагается, так или иначе вырастет после пандемии. Какие направления Акта сгладят такие последствия?



- Сокращение госаппарата - болезненный вопрос, тем не менее мы постепенно должны прийти к этому. У нас очень громоздкие госструктуры. Кроме того, госслужбе страны в целом нужны реформы, нацеленные на то, чтобы туда через конкурс шли работать молодые, образованные специалисты. Иначе у нас не будет шанса улучшить качество государственного управления.

- Когда, на ваш взгляд, можно будет ждать первых результатов новой экономической политики?



- Если все удастся реализовать, то уже к концу следующего года республика смогла бы выйти на траекторию роста. Причем если рост в 7–8 процентов сохранится хотя бы на пять лет, то это позитивно скажется на благополучии каждого жителя нашей страны.

- Через кого сегодня можно проводить эти предлагаемые депутатами нововведения?



- Среди действующих членов правительства много тех, кто понимает их необходимость и обладает нужными качествами. Это Эркин Асрандиев, Санжар Муканбетов и Дастан Догоев и множество других молодых, образованных управленцев. При этом у нас много подготовленных экспертов, а также ребят, которые являются выпускниками лучших вузов мира. Наши соотечественники — менеджеры, финансисты, экономисты работают в центральных офисах МВФ, Всемирного банка, Азиатского банка развития и др. Наш соотечественник в США Эркин Адылов совершает чудо, внедряя новую IT–технологию в банковскую сферу. С такими кадрами можно совершить реальный прорыв в экономике в ближайшие два–три года. Иначе будем постоянно находиться в состоянии перманентного кризиса.

- Сейчас остро встал вопрос по выпадениям финансов из госказны. Какие экстренные меры можно было бы принять для того, чтобы уже сегодня сократить дефицит бюджета?



- Я, к примеру, предложил бы завтра же продать гостиницу “Иссык–Куль” (рядом с ВДНХ), которая уже 20 лет не работает, здание “Кыяла” с торговыми павильонами (рядом с Ошским рынком) и торговый центр экс-депутата Наримана Тюлеева. Представьте, когда этот торговый центр был у частного предпринимателя, тот ежегодно собирал за аренду 80 миллионов сомов. Сейчас государство собирает всего лишь 20 миллионов сомов. А где 60 миллионов? За пять лет эта сумма составляет 300 миллионов. Это объем коррупции только с одного обьекта. У государства в собственности не должны быть торговые точки и центры. У известного экономиста и лауреата Нобелевской премии Фридмана есть высказывание: “Рынок состоит из трех слоев: приватизация, приватизация и еще раз приватизация”.

- Какой путь реформ может привести к успеху именно нашу страну?



- В мире есть три варианта реформ: государственный патернализм - за счет государственных ресурсов и регулирования, либертарианство - полная свобода, как в Грузии, и социальный либерализм, как в Германии. Мы живем в социально чувствительном обществе, где бедность составляет 26 процентов. И нам нужно провести реформирование так, чтобы эта часть общества не пострадала. Значит, у государства должна быть “подушка безопасности”, соответственно нам нужно выбрать путь социального либерализма.

Александра ВАСИЛЬКОВА

Источник - газета "Вечерний Бишкек"