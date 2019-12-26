Человек года – Сооронбай Жээнбеков

Этот год был непростым для Сооронбая Жээнбекова. Как глава государства он был ответственен за сохранение баланса, за борьбу с государственными вредителями, за экономический рост, за внешнюю политику.
Отовсюду возникали острые проблемы, ситуация была безвыходной, но он довел дело до конца. Борьба с коррупцией продолжилась, общественность была проинформирована о многочисленных коррупционных делах, виновные были привлечены к ответственности в соответствии с законом. Добился небывалой для Кыргызстана ситуации – обвиняемый привлекался к ответственности вне зависимости от происхождения и статуса.
За два года, когда Сооронбай Жээнбеков проработал в качестве главы государства, особое внимание уделяется развитию регионов. Глава государства хорошо понимает, что фундаментом государства является село и дважды подряд объявил Год развития регионов. Бюджетная политика, денежно-кредитная и финансовая политика взяли курс на регионы. Это постепенно дало плоды. Выделены средства предпринимателям, желающим открыть перерабатывающее предприятия в сельской местности. Российско-Кыргызский фонд развития вдвое увеличил финансирование сел. «Айылбанк» выдает 84% кредитов в сельскую местность. В прошлом году объем кредитования достиг 25 млрд сомов, в этом году достигнут показатель в 23 млрд сомов за 10 месяцев. 73% этих кредитов направлены в села. Эти средства предприниматели направляют на переработку, на строительство логистических центров, на легкую промышленность, на производство сельскохозяйственной продукции.
Кроме того, проводится существенная работа по ирригации, цифровизации, подготовлены крупные проекты по энергетике и железнодорожному строительству. Важнее всего – повышение зарплаты учителей на 30%. Сооронбай Жээнбеков на этом не ограничивается и обещает в будущем повысить зарплаты врачей, военнослужащих, милиционеров.
Источник: газета «Майдан.kg» №51 от 25.12.2019 / стр. 1, gezitter. org
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