Эмиль Уметалиев, основатель компании Kyrgyz Concept: «Ожидаются многочисленные трудности из-за вступления в ЕАЭС»

Э. Уметалиев: Я давал откровенные интервью в средствах массовой информации, мол, таможенный союз заведет нас не только в экономический, но и политический кризис.
— В последнее время говорят о том, что с 2020 года поднимутся не только цены на автомобили, но и на товары 160 наименований. Какого вы мнения о вступлении в ЕАЭС?
— Я всегда озвучивал мнение о том, что с тех пор, как мы решили вступить в ЕАЭС, мы больше сталкиваемся с негативными последствиями, нежели позитивными. С тех пор прошло почти десять лет. Я давал откровенные интервью в средствах массовой информации, мол, таможенный союз заведет нас не только в экономический, но и политический кризис. Поэтому происходящие сегодня трудности не стали для меня новостью. На протяжении десяти лет эти проблемы нашли подтверждение. Почему ныне повышаются цены? Они не обсудили с народом, не посовещались, не изложили перед народом тарифы и соглашения, поспешно приняли решение. По нашим законам каждое экономическое решение следовало принимать обдумав, проанализировав, обсудив среди общественности и народа. В то время все эти правила были нарушены.
— С какими обстоятельствами столкнемся в дальнейшем?
— Впоследствии будет тяжело. Не только повысятся цены, но и всплывут другие проблемы. На этой неделе основательница союза Россия умножила ограничения.
Когда в мире насчитывается 200 стран, объединились в союз 4-5 государств, отстранились от 195 стран, начали с ними соперничать, противостоя им в торговом, экономическом, политическом плане. По всей видимости, мы окажемся в тяжелом положении. Ожидаются трудности во всех аспектах жизни. Общественность должна быть к этому готова. Правительство обязано знать, как сохранить мир среди народа в тяжелые дни. Нам всем следует поразмыслить о проблемах народа, об условиях жизни.
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