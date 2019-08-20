"Богатые тоже плачут …" или "Рая знает". Кыргызская версия популярных сериалов

Список имущества Алмазбека Атамбаева на которое наложили арест вогнал кыргызстанцев в шок.

Бывший президент Кыргызстана реально оказался «владельцем заводов, газет, пароходов», как герой известного стихотворения Самуила Маршака «Мистер Твистер».

Целый автопарк, квартиры, дома, пастбища, целые улицы нежилых помещений, офисы, земельные участки, банковские счета, банковские ячейки, ценные бумаги, акции и т.д. и т.п. Такое ощущение, что Атамбаев собирался жить вечно.

16 августа суд решал вопрос о мере пресечения Алмазбеку Атамбаеву. У здания ГКНБ собрались его родственники, в том числе супруга Раиса и сыновья от разных браков. Раиса Атамбаева решилась на прямой контакт с журналистами и сделала заявление. Чувствовалось, что Раису Минахмедовну очень волнуют имущественные вопросы. О муже, как таковом, и его «политическом гении» она не особо говорила. Зато жаловалась, что власть опечатала их дом в госрезиденции и она не может забрать оттуда «то, что носила» и высказала опасение, что тоже самое произойдет с их домом в Кой-Таше и тогда «их семье» негде будет жить. На фоне опубликованного списка имущества Атамбаева жалобы «кой-ташской бедноты» выглядели сомнительно и даже цинично. «У нас остался один дом. Не удивлюсь, что, если и его арестуют, мы останемся без крыши над головой… Кроме того, опечатан наш дом в госрезиденции «Ала-Арча». Я не могу забрать свои вещи. Этот дом был построен и оборудован на деньги семьи, а не из госбюджета. Возможно, скоро опечатают наш дом в Кой-Таше. То есть нас, мою семью оставят на улице. Следственные органы также наложили арест на счет в банке, который был открыт еще в акаевские времена», — заявила Раиса Атамбаева. Далее она обратилась к Сооронбаю Жээнбекову: «Я хочу обратиться к главе нашей страны. 22 года он ходил рядом с нами, рядом с Алмазбеком Шаршеновичем, неоднократно сам и с семьей был у нас дома, говорил теплые слова, говорил о преданности и дружбе. Но я понимаю, что все это теперь растоптано. Все наше человеческое отношение к нему, все его заверения в дружбе, вся его речь на инаугурации о дружбе, продолжении дел, начатых Атамбаевым, это все остается в прошлом». Правда, супружница бывшего президента забыла уточнить, что «все осталось в прошлом» и оказалось «растоптаным» прежде всего по вине ее мужа, позволявшего себе долгое время недопустимую публичную словестную распущенность. А потом и вовсе едва не погрузившего страну в хаос, организовав сопротивление в Кой-Таше в результате которого погиб человек и десятки получили травмы различной степени тяжести. Завершила свою речь Раиса Атамбаева и вовсе на высокой патетической ноте: «то, что он ( С.Жээнбеков – ред.) творит сейчас с нашей семьей и с народом нашим, со своими бывшими соратниками, с теми, с кем он ходил рядом, пусть он задумается, как он вообще будет выглядеть в глазах своего народа, в глазах современников нынешних и самое главное — в глазах будущего поколения. Мы знаем, в прошлом правители никогда не преследовали их женщин, семьи, так как это было ниже их достоинства».

Видимо все это время наша Рая жила где-то в другой галактике. Или страдает потерей памяти. Иначе не объяснить ее удивительную «забывчивость» о делах своего супруга, не обремененного достоинством, если следовать ее же логике. То, что «творил» ее супруг со своими противниками, с их семьями, женами и детьми, отличалось особым иезуитством и жестокостью. Он отнимал собственность, бросал в тюрьмы, «выживал» из страны. Об этом Раисе Атамбаевой могут легко напомнить и Нариман Тюлеев, и Омурбек Текебаев, и Садыр Жапаров, и члены, так называемого «народного парламента» и еще многие, многие, многие. Даже Бакиевы, которых атамбаевская пропаганда годами выставляла просто монстрами, не преследовали Акаева так, как Атамбаев и его соратники преследовали своих предшественников. Все помнят, как летом 2011 года, на КПП «Ак-Жол» пограничники задержали малолетнего племянника Курманбека Бакиева вместе с его старшим братом и продержали их всю ночь в ГКНБ. Тогда даже правозащитники возмутились, несмотря, на то, что гонения на Бакиевых и «бакиевских» на тот момент были в самом разгаре.

Высказалась Раиса Атамбаева и об уголовном деле, возбужденном против нее. «Я даже не знаю, где находятся суды», — заявила она в свое оправдание. Но ведь для того, чтобы оказывать давление на суд, через высокопоставленных чиновников президентского аппарата свосем необязательно знать по какому адресу расположено само здание суда. Уголовное дело о рейдерском захвате элитного комплекса «Даймонд сити», по которому проходит Атамбаева возбуждено было задолго до задержания бывшего президента. Неприглядная роль бывшей первой леди подтверждена не только показаниями экс-руководителя отдела судебной реформы и законности Манаса Арабаева, но и показаниями других лиц, в том числе и потерпевших граждан КНР, подаривших Атамбаевой квартиру площадью более 200 квадратных метров. Забыла упомянуть Раиса Минахмедовна, взывая к совести властей и заявляя о политической подоплеке уголовного преследования в отношении себя, что у следствия достаточно доказательств ее причастности к этому громкому делу. Например, распечатки СМС-сообщений и детализация звонков, свидетельствующих, что Атамбаева настаивала на встрече с Арабаевым. Кроме того, адвокаты других обвиняемых и потерпевших, утверждают, что в уголовном деле есть и доказательства получения сватом Раисы, Бектурсуном Айталиевым, 820 тысяч долларов США в результате аферы с элитным комплексом.

И еще об одном вранье бывшей первой леди. «Зверски был избит старший сын Алмазбека Шаршеновича Сейитбек», — заявила журналистам Атамбаева. Однако сам Сейитбек говорит, что получил травму ноги, споткнувшись. МВД так же утверждает, что: «Сейитбек Атамбаев приглашался в следственную службу МВД Кыргызской Республики 8 августа, где был допрошен, при этом у него каких-либо телесных повреждений не было. На следующий день, 9 августа, был приглашен и допрошен дополнительно, при опросе Сейитбек Атамбаев пояснил, что подвернул ногу, после этого обращался в травматологический пункт, расположенный на проспекте Манаса, телесных повреждений в событиях 7-8 августа 2019 года не получал, каких-либо жалоб не предъявлял. В настоящее время выясняются обстоятельства получения телесных повреждений Сейитом Атамбаевым.

Допросы Сейитбека Атамбаева проводятся в рамках досудебного производства в соответствии с УПК Кыргызской Республики», — отреагировала пресс-служба МВД на заявление Раисы Атамбаевой.

Не зря говорят, что муж и жена – одна сатана. Вешать ярлыки и бессовестно врать, это, похоже, у четы Атамбаевых, семейное. И, поэтому, тоже, Раису, ну, совсем не жалко. За что, как говорится, боролись, на то и напоролись.

Источник - Respublika