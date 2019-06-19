Почему обиделись некоторые депутаты, которые в свое время говорили «Мой отец богат» [Атам бай]?

Бывший президент Атамбаев назвал некоторых депутатов ЖК «соплей».

Он во второй раз так выразился. То ли депутаты обиделись, то ли оправдываются, в общем, в ходе заседания ЖК они только и говорили об Атамбаеве. Но высказывания не были однозначными. Некоторые вышли и раскритиковали депутатов, которые в свое время ошивались у порога в кабинет Атамбаева: «Сегодня поливают грязью те, кто в одно время сдували с него пылинки». Это вызвало сильный общественный резонанс, ЖК подвергся сильной критике. Люди назвали «бессовестными» парламентариев, включая спикера Дастана Джумабекова, присутствовавшего на мероприятии Раима Матраимова. Только недавно некоторые молодые активисты заявили, что у Джумабекова нет морального права находиться на должности спикера, требовали его отставки.

Поднял голову и Азимбек Бекназаров, известный по прозвищу «Бульдозер». Он дал собственную оценку сложившейся политической ситуации. Открыто признал, что парламент справедливо назвали «соплей». Вот что сказал Бекназаров: «Правильно сказал, назвав нынешних депутатов «соплей». В свое время он сам их привел во власть». По его мнению, эти же депутаты теперь стали членами комиссии, призванной лишить Атамбаева неприкосновенности. Он считает, что в эту комиссию вошли все, кто считает, что якобы пострадал от рук Атамбаева.

Источник: газета «Факты.kg» №24 от 18.06.2019 / стр. 3, gezitter. org