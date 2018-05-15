Теория заговора, или кто стравливает Атамбаева с Жээнбековым

Марс Сариев: Когда Атамбаев продвигал на президентских выборах своего соратника, то он думал, что Жээнбеков останется ему подвластным

О расколе в СДПК и конкретно между Алмазбеком Атамбаевым и Сооронбаем Жээнбековым эксперты, политологи, отдельные социал-демократы заговорили в конце марта. Очевидным противостояние бывшего и нынешнего президентов стало 31 марта после того, как Атамбаев дал первую пресс-конференцию в качестве лидера правящей партии. Тогда он сделал много громких нелицеприятных заявлений в адрес своего же ставленника. Мол, и борьбу с коррупцией Жээнбеков не может продолжить, и столичную ТЭЦ к ОЗП, когда и случилась авария, готовило его правительство и много-много прочего.



- Когда Атамбаев продвигал на президентских выборах своего соратника, то он думал, что Жээнбеков останется ему подвластным. Якобы номинально президентом страны станет Жээнбеков, а он – Атамбаев как "теневой куратор" продолжит управлять государством и принимать стратегически важные решения. А не получилось. Сооронбай Жээнбеков стал самостоятельным управленцем, что, разумеется, не нравится его предшественнику, - заявил отечественный политолог Марс Сариев в беседе с VB.KG.



На вопрос "Вечерки", выгодно ли кому-то стравливать лидеров партии СДПК и государства, как об этом пишут в соцсетях некоторые социал-демократы, Марс Сариев ответил:



- Это похоже на теорию заговора. Не надо искать виноватых на стороне. Оба, и экс- и нынешний президент самостоятельные личности. Это если и не нормальный, но, по крайней мере, естественный процесс. И он никак не мешает государственному устройству. Напротив, политическая ситуация в динамике, коррупционные дела раскрываются, система оздоравливается.



Среди сторонников Атамбаева и Жээнбекова есть и те, которые призывают президентов - бывшего и нынешнего, переступить через разногласия, объединиться и перейти к конструктивным совместным действиям.



- Не может быть в Кыргызстане политического тандема, как в той же России. У нас менталитет другой. Наш народ уважает силу самостоятельности. Если Жээнбеков каким-либо способом объединится с Атамбаевым, то его просто перестанут уважать. Возможно, Сооронбай Шарипович и хотел бы по-человечески прислушиваться к предшественнику, но это противоречит его интересам, интересам государственной власти, - заключил Сариев.



Политолог также отметил, что сейчас от действующего главы государства народ ждет решительных мер по депутатскому расследованию причин аварии на ТЭЦ Бишкека и рациональному использованию кредитных средств в 386 млн долларов от китайского банка.



- Обвинив Сооронбая Жээнбекова в плохой подготовке ТЭЦ к ОЗП и в нерациональном использовании миллионов на модернизацию столичной теплоэлектроцентрали, Алмазбек Атамбаев сделал сильный ход. Теперь президент должен не отмалчиваться, и не включать репрессивный механизм, а выступить с решительным заявлением. Почему затягивается принятие решения по итогам депкомиссии? Жээнбеков должен взять его на контроль. Поручить соответствующим органам - проверить все факты по заключению депутатов, - резюмировал Марс Сариев.



От редакции отметим, что рассмотрение итогов депкомисии по ТЭЦ Бишкека было перенесено на 16 мая. Однако есть вероятность, что заседание по данному вопросу будет отложено.



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