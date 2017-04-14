С думой о хлебе насущном и зрелищах

Народные избранники в среду на пленарном заседании продемонстрировали, что в такой аграрной стране, как Кыргызстан, в первую очередь важно заботиться о сельхозпроизводителях и фермерах, создавать условия для их успешной деятельности. Понимают, кто кормит население, в том числе и их самих. Уделили внимание и ТВ–вещанию.

Частным ветеринарам быть!



В среду депутаты затянули обсуждение поправок в Закон “О ветеринарии” в третьем чтении. Судьба частных ветеринаров бурно обсуждалась в двух предыдущих чтениях и не пересматривалась. Однако перед окончательным голосованием нашлись активисты, которые выступили против передачи ряда полномочий в руки частных ветврачей и общественной организации — Ветеринарной палаты. Звучали призывы вернуть проект в режим второго чтения.



Представлявший законопроект Мирлан Бакиров (“Онугуу–Прогресс”) заметно волновался.



Ведь некоторые депутаты, вместо того чтобы обсуждать редакционные поправки, отошли от повестки дня и стали допрашивать присутствовавшего на заседании директора Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбека Жумаканова по эпизоотической ситуации, о наличии вакцин и затратах на них, о количестве ветврачей в стране.



Звучали и требования представить стратегические планы главной ветеринарной инспекции. Похоже, многие парламентарии жаждали выступить и покрасоваться в познаниях в области здоровья скота, дабы продемонстрировать свою заботу об избирателях, поскольку в прямом эфире заседания слушают тысячи фермеров по радио и смотрят по ТВ.



К примеру, Дастан Джумабеков (“Кыргызстан”) просил Жумаканова обратить внимание на ситуацию в Таласской области. По его словам, в Кара–Бууринском районе в последнее время были случаи ящура среди крупного рогатого скота, овцы погибают, а лаборатории не дают результатов анализов павших животных.



Однако главный ветеринар заверил, что эпизоотическая ситуация стабильна и вспышки заболевания ящуром не зафиксированы. По его словам, недавно в Токтогульском районе были подозрения на вирусную инфекцию у животных, но результаты анализов показали: скот погибал от протеинового голода, слабого иммунитета и недостатка кормов.



Депутаты Зиядин Жамалдинов (“Онугуу–Прогресс”), Анвар Артыков (СДПК), Рада Туменбаева (“Республика — Ата Журт”) настойчиво выступали против принятия законопроекта, им не понравилось, что ветеринарная служба меняет свои функции согласно международным стандартам и часть ответственности за здоровье животных делегирует частным ветеринарам. Артыков, к примеру, требовал сохранить полный госконтроль.



Но стоит отметить, что предлагаемые поправки делегируют отдельные госполномочия в области ветеринарии лицам, имеющим право на ветеринарную практику, на договорной основе. Право на занятие частной ветеринарной практикой имеют ветеринарные врачи и параветеринарные специалисты.



Жумаканов пять раз буквально разжевывал информацию о том, что лицензии на ветеринарную практику отменены в Законе “О лицензировании” и частные ветеринары, оказывающие платные услуги скотоводам, обучаются и регистрируются в реестре Ветеринарной палаты.



Он отмечал: в стране более тысячи бюджетных ветеринаров и более двух тысяч частных. К примеру, за последние три месяца частные ветеринары провели идентификацию и паспортизацию почти 500 тысяч единиц скота без какой–либо помощи государства, а ветеринарная инспекция контролирует их деятельность. При обнаружении сокрытия фактов заболевания скота и распространения опасных инфекций по предлагаемым поправкам ветеринаров будут штрафовать.



В ходе обсуждения прозвучало много вопросов и по деятельности Ветеринарной палаты, эта организация будет следить за профессиональной квалификацией ветврачей и регистрировать их, а при необходимости обучать новым технологиям и современной практике вакцинации и лечения животных.



Мирлан Бакиров напомнил коллегам: парламентом уже принят Закон “О Ветеринарной палате”, он работает, и сегодня ветеринария находится в частных руках, а у государства в настоящее время нет сил и средств, чтобы обеспечить их деятельность.



Ряд депутатов увидели, что некоторые положения законопроекта противоречат Конституции, а другие недоумевали, как проморгали сей казус.



Сайдулла Нышанов, депутат из фракции “Ата Мекен”, в прошлом ветеринарный врач, попытался остудить пыл противников частной ветеринарии, напомнив, что в стране все сельское хозяйство в частных руках, а тем более все животноводство. Акылбек Жапаров (“Бир Бол”) иронизировал: остается, мол, много желающих командовать, хотя государство давно не имеет ни одной единицы скота, и призвал следовать международной практике и не отставать в вопросах ветеринарии от соседей, к примеру, Казахстана, иначе КР свой скот не то что за пределы страны, но и внутри не сможет продать.



Депутат из фракции СДПК Асылбек Жээнбеков пожурил правительственных чиновников за то, что они не могли с самого начала внятно объяснить, что предлагаемый закон нужен, дабы КР как самая животноводческая страна в регионе соответствовала международным требованиям в области ветеринарии.



В итоге Бакиров призвал поддержать предлагаемые поправки, напомнив, что закон соответствует мировой практике и требованиям ЕАЭС, а значит, нужно создавать условия для повышения квалификации ветеринаров, если мы хотим продавать мясные продукты на внешнем рынке.



Когда дело дошло до голосования, то закон был принят большинством: 88 — “за”, 30 — “против”. Теперь дело за президентом.



Фермерам дали дешевые кредиты



Не менее бурно обсуждались и поправки в Закон “О развитии сельского хозяйства”.



Инициаторы проекта из фракции “Республика — Ата Журт” предложили ввести льготное кредитование сельхозпроизводителей по низким процентным ставкам — не более 7 процентов годовых. Эти льготы касаются всех отраслей: растениеводства, животноводства, птицеводства, пчеловодства, рыбоводства и переработки сельхозпродукции.



Председатель комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию Айтмамат Назаров (“Кыргызстан”), представляя проект, отметил, что предлагаемые поправки и предполагают низкую процентную ставку кредитов для сельхозпроизводителей.



Такая мера поспособствует социально–экономическому развитию регионов и поможет нарастить объемы производства сельхозпродукции, также поможет полной занятости сельского населения и повышению его уровня жизни.



Однако правительство выступило против инициатив депутатов. Заместитель министра финансов Алмаз Азимов заявил, что снижение ставок по сельхозкредитам до 7 процентов приведет к снижению их размера.



По его словам, на 2017 год в бюджете на проекты “Финансирование сельского хозяйства–4” и “Финансирование сельского хозяйства–5” предусмотрено 700 миллионов сомов. В том числе по проекту “ФСХ–5” предусмотрено 328 миллионов на субсидирование процентных ставок. По данным субсидиям банки смогут давать кредиты на 3,4 миллиарда сомов. Если же ставки снизятся до 7 процентов, то и субсидии уменьшатся до 2,6 миллиарда сомов, а объем кредитов сократится на 720 миллионов.



Против поправок выступил и Зиядин Жамалдинов, отметив, что подобные кредиты выгодны лишь банковскому сектору, а не сельхозпроизводителям. По его мнению, если снизятся ставки кредитов, то миллиард сомов из бюджета уйдет коммерческим банкам.



Жамалдинов поинтересовался, почему Российско–Кыргызский фонд развития не выделяет фермерам кредиты под 4–5 процентов годовых и почему бюджетные деньги должны идти через коммерческие банки.



Депутат из фракции “Республика — Ата Журт” Бактыбек Райымкулов пояснил, что законопроект вовсе не направлен на то, чтобы средства шли банкам. Сегодня кредиты фермерам выдаются под 10 процентов годовых, а если ставка уменьшится, то таким образом будет оказана большая поддержка сельскому хозяйству, только нужно разработать эффективные механизмы кредитования сельхозпроизводителей, дабы большее число фермеров могли получить льготные средства.



Экмат Байбакпаев (“Республика — Ата Журт”) предложил давать кредиты не через коммерческие банки, а через государственные — РСК и “Айыл Банк”, а еще — не забирать дивиденды у госбанков, а перенаправлять их на развитие сельского хозяйства и прекратить выдавать им субсидии.



В прошлом году чистая прибыль “РСК Банка” составила 120 миллионов сомов. Из этой суммы 65 процентов направлено на увеличение капитала, а 35 — на выплату дивидендов. “Айыл Банк” же получил прибыль в размере 250 миллионов сомов и 30 процентов дохода направил на дивиденды.



Байбакпаев пытался убедить правительство искать ресурсы, а не говорить, что денег нет.



Кыргызстан, где 65 процентов населения проживает в сельской местности и не имеет финансовых ресурсов, не может конкурировать с Россией и Казахстаном, а значит, считает депутат, следует поддержать законопроект, чтобы сельчане достойно жили на своей земле и не уезжали на заработки в чужие края.



Кстати, представители “Айыл Банка” заявили, что госбанки могут полностью профинансировать сельхозпроизводителей. Если в прошлом году было 13 тысяч заявок на кредиты, то в этом — уже 16 тысяч, а потребность же в ссудах в 2017–м — 7 миллиардов сомов.



В результате парламент большинством голосов после бурных дебатов одобрил поправки.



Наблюдая за ОТРК

Депутаты в среду заслушали отчет наблюдательного совета Общественной телерадиовещательной корпорации КР (ОТРК) о работе за 2016 год.



Председатель НС (директор Нацбиблиотеки) Жылдыз Бакашова отчиталась: в 2016 году прошло 15 очередных и внеочередных заседаний совета, наблюдатели от общественности посвятили много времени улучшению содержания каналов и вещательной сетки. В прошлом году вышли в эфир новые специализированные каналы: музыкальный “Ибарат”, культурно–исторический “Маданият, тил, тарых”, новостной “Ала–Тоо–24”, детский “Баластан” и спортивный “КТРК–спорт”.



По словам Бакашовой, вещание на государственном языке занимает 72 процента выходящих в эфир программ, хотя по законодательным нормам необходимо 50 процентов. Депутаты закидали председателя вопросами. Поднимались проблемы, связанные с контентом программ, соблюдением принципов объективности, достоверности, плюрализма мнений и независимости при освещении значимых общественно–политических событий.



Айнуру Алтыбаева (СДПК) сетовала, что не видит качественных программ о семье. Она напомнила: в течение 25 лет на Первом российском выходит передача “Пока все дома” и предложила создать подобную на ОТРК, а депутат из фракции СДПК Эльвира Сурабалдиева выразила благодарность руководству ОТРК за то, что в своих материалах тележурналисты поднимали важные проблемы, касающиеся лекарственного обеспечения, онкологии, качества мясных продуктов на рынках.



Бермет МАЛИКОВА.

Источник - "Вечерний Бишкек"