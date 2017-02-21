Существуют аудио и видеозаписи встречи О.Текебаева с К.Бакиевым на Кипре?

Чуть ранее была распространена информация о том, что лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев спешно и тайно посетил Кипр.

Вернувшись из Кипра, главный "ата-мекеновец" не озвучил причину поездки, отмалчивался. Но когда журналисты начали задавать вопросы, он невозмутимо ответил: "Я отправился на Кипр для участия в международной конференции по беженцам, обнаружил там документы об имуществе А. Атамбаева".

Но спустя некоторое время турецкие издания написали, что Текебаев встречался на Кипре с кровожадным президентом Курманбеком Бакиевым. У кыргызов есть хорошее выражение: "Без ветра не колышется трава". Соответственно, неспроста были распространены скандальные разговоры о поездке Текебаева на Кипр. Есть разговоры и о том, что на Кипре он встречался с миллиардером Аблязовым, который подвергается гонениям со стороны казахского президента Н. Назарбаева. Напомним, что этот казахский миллиардер признался в том, что в 2005 году перед мартовской революцией спонсировал оппозицию. Помимо этого в СМИ писали, что в январе Текебаев побывал в Москве, где встречался с Садыром Жапаровым. Сообщалось, что после этого С. Жапаров направился в Минск, встретился с Бакиевыми, посовещался с ними.

Вот такие скандальные разговоры появляются. Но почему-то депутаты парламента безразлично ко всему этому относятся. Говоря о причине поездки на Кипр, Текебаев пытается отвлечь внимание общественности, обманывает со словами: "Я нашел документы о богатстве Атамбаева".

Эту тему на своей страничке в "Фейсбуке" затронул проживающий в Швеции известный журналист Сыргак Абдылдаев:

- О.Текебаев признался все-таки, что был на Кипре с целью, якобы, сбора компромата на А. Атамбаева. Последнее опускаем, потому что это чистейшая левая липа и констатируем только один голый факт – О.Текебаев был на Кипре.

Одновременно турки выкатили в газете "Haber 46" короткую заметку о встрече Текебаева с экс-президентом К. Бакиевым, которая моментально разлетелась по всем СМИ Турции.

А теперь самое интересное:

Газета "Haber 46" входит в медиахолдинг "Habertürk Media Inc", который имеет несколько владельцев, одним из которых является Fatih Altali, известный своей радикальной лояльностью к Р. Эрдогану. Кроме этого, этот медиахолдинг известен своими широкими связями внутри и за пределами Турции. В частности, отмечаются тесные связи со спецслужбами Турции.

Учитывая особый статус Кипра Текебаев без всякого сомнения автоматом попал в поле зрения AIS – службы контрразведки МИТ.

Схема слива Текебаева вырисовывается предельно ясно: МИТ ТР – СВР РФ – ГКНБ КР.

Слив кипрской встречи "американца" Текебаева и "бульбаша" Бакиева был организован по инициативе турок в трех направлениях: ВВП – Лукашенко – Атамбаев.

Первый посыл турок простой: Вот теперь пускай вы трое и разбирайтесь между собой. Но регистрация прошла на нашей территории. В следующий раз мы поступим уже по-другому... А пока пользуйтесь нашей нейтральностью.

P.S. Я не удивлюсь, если у турок имеется еще аудио и видеозаписи этой встречи. А соответствующий интерес затронутых сторон, конечно, уже был проявлен.

А туркам никогда не нравилось, когда на их территории проводятся конфиденциальные встречи с целью организации госпереворота в стране их внешнего интереса и без их ведома.

Источник: газета "Мантыш" №5 от 21.02.2017 / стр. 5

http://www.gezitter.org/politic/57856/