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Печать E-mail Подробности О чем пишут в СМИ 16.02.2017 10:53 Просмотров: 5 «Умный скандал» на пустом месте — воровать не надо Жители новостроек Бишкекаи Чуйской области массово жалуются на так называемые “умные счетчики”. Кыргызстанцы стали бомбардировать инстанции обращениями сразу после получения счетов за декабрь.

В этих квитанциях сумма за электроэнергию увеличилась в разы. Потребители подозревают энергетиков в мошенничестве, а специалисты в свою очередь обвиняют в плутовстве потребителей. Мы решили разобраться в этой ситуации.



Одни из первых забили тревогу нардепы в Жогорку Кенеше. Депутат Кожобек Рыспаев усомнился в точности автоматизированной информационно–измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ). Мол, она дает сбои и неправильно считает киловатты.



По мнению слуги народа, проблема возникает из–за того, что в распредкомпаниях устанавливают всевозможные приборы учета. Более того, энергетики закупили дорогие серверы, которые почему–то не используют.



Из этого потока критики невозможно понять, депутаты за автоматизацию учета энергии или против. Слуги народа просто любят обсуждать популистские темы. Вот и встали грудью на защиту населения от коварных энергетиков.



Но парламентариям нужно быть хоть немного последовательными. Ведь в 2014 году комитет по топливно–энергетическому комплексу и недропользованию Жогорку Кенеша одобрил опыт внедрения АИИСКУЭ в Бишкеке.



Тогда депутаты настоятельно порекомендовали правительству принять меры по внедрению системы повсеместно во всех регионах республики. То есть передать этот опыт в ОАО “Ошэлектро”, ОАО “Джалалабадэлектро” и ОАО “Востокэлектро”, а также произвести технико–экономическое обоснование сборки счетчиков АИИСКУЭ в республике.



Помнится, в апреле 2016 года депутат Экмат Байбакпаев (“Республика — Ата Журт”) критиковал правительство по поводу слабой работы по внедрению “умных счетчиков”.



Парламентарий ни минуты не сомневался в полезности инновации.



- На примере Бишкека, где очень активно ведется работа по установке АИИСКУЭ, видно, что за три года потери уменьшились с 23 до 12 процентов, — удивлялся он.



Но очень быстро возникли и проблемы. Оказывается, в Кыргызстан завозятся такие счетчики из разных государств — России, Китая, Молдовы. Все они разные и, как считается, не достаточно адаптированы.



- Эти счетчики могут ломаться, их надо ремонтировать, обслуживать, а в цену привозных аппаратов закладывается и стоимость перевозки, таможенных пошлин. Все это можно было бы исключить, если бы “умные счетчики” производили в Кыргызстане по нашим стандартам и применительно к нашим реалиям, — подбил бабки депутат.



Действительно, может быть, и есть необходимость наладить выпуск собственных автоматов? Как говорится, тут пахнет миллионами долларов. А, как известно, где большие деньги, там и наши депутаты.



Близко к сердцу принял жалобы граждан на “умные счетчики” и премьер–министр Сооронбай Жээнбеков. Он, как сообщалось во вчерашнем номере “ВБ”, “Дело “умных счетчиков”, вызвал на ковер председателя правления ОАО “Национальная энергетическая холдинговая компания” Айбека Калиева. Главный энергетик страны прямо на телекамеру поклялся, что в случаях переплаты компания будет производить перерасчет и возвращать деньги абонентам. Только тогда глава правительства умерил свой гнев.



Но нужно сказать, что не всегда абоненты абсолютно правы. В основном жалуются жители новостроек Бишкека, которые никогда не отличались платежной дисциплиной. Давно установлено, что в жилмассивах электроэнергию воруют не по–божески.



Поэтому ОАО “Север-электро” провело пресс–тур, чтобы продемонстрировать исправность счетчиков и, так сказать, влияние человеческого фактора.



- К нам 10 февраля поступило заявление от абонента, что у него в платежке сумма, превышающая обычное потребление. Мы на месте объяснили абоненту, что из–за того, что он держит 10–12 квартирантов, сумма и вышла около 12 тысяч сомов. Те же, у кого нет квартирантов, жалуются, что за месяц выходит 5–6 тысяч сомов. Но это и понятно, у них отопление на электричестве! — отбивался от претензий начальник службы сбыта Первомайского района Бишкека Осмонбек Абдырахманов.



К особо непонятливым потребителям теперь будут направлять техника–метролога, который проверит работу счетчика, замеряя по секундомеру расходное количество электричества. В итоге большинство абонентов соглашаются оплатить начисленные суммы.



Энергетики объяснили, почему в декабре счета подпрыгнули до потолка. Оказывается, в “умные счетчики” встроен микрочип компании “Сапатком”, благодаря которому показания снимаются автоматически, а процесс отключения при неуплате проводится дистанционно.



- Как раз в декабре компания “Сапатком” прекратила работать, данные перестали поступать на наши серверы. Поэтому для абонентов выписали квитанцию исходя из среднего уровня потребления. В следующем месяце мы уже пересчитаем по реальным данным, — уверил замглавы отдела информационных технологий ОАО “Северэлектро” Сыргак Алымкулов.



Кстати, в Бишкеке насчитывается 235 тысяч абонентов, из них у 117 тысяч установлены “умники”. “Порядка 80–85 процентов счетчиков мы отслеживаем. В случае категорического несогласия абонента с показаниями мы снимаем прибор и проводим его поверку в лаборатории Госстандарта. Все расходы по экспертизе берем на себя”, — убеждает Тилебалды Жаныбаев, руководитель департамента покупки и продажи электроэнергии ОАО “Северэлектро”.



Получается, что скандал с “умными счетчиками” возник на пустом месте. Такие приборы поставили на промышленных предприятиях, в производственных цехах и мастерских. И претензий со стороны предпринимателей почти нет. Жалобы идут со стороны потребителей из частного сектора, где электроэнергию зачастую используют для нужд отопления. Получается, люди недовольны тем, что им приходится платить за реальное потребление. Ведь цифровому механизму взятку не дашь и дедовскими методами не перекрутишь.



А насчет “Сапаткома” еще надо разобраться. Азамат КАСЫБЕКОВ

Источник - "Вечерний Бишкек" Добавить комментарий