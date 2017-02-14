Оппозиция: Операции «Преемник» не должно быть

В Бишкеке прошел форум оппозиции под названием «Политика без социальных потрясений. Выборы без фальсификаций».

Главная тема обсуждения на форуме - воспрепятствование подготовке и продвижению президентом Алмазбеком Атамбаевым преемника на выборах.



В нем принимают участие Феликс Кулов, Кубатбек Байболов, Адахан Мадумаров, Омурбек Текебаев, Чолпон Джакупова, Камчыбек Ташиев, Акматбек Келдибеков, Равшан Жээнбеков, Исмаил Исаков, Эмилбек Каптагаев, Жылдыз Жолдошева, Марат Иманкулов, Ишенбай Кадырбеков, Каныбек Иманалиев и другие политики. Модератором форума был лидер партии «Ар-Намыс» Феликс Кулов.

На форуме речь шла о предстоящих президентских выборах, подготовке и избирательной системе. Оппозиционный политик Равшан Жээнбеков сказал, что после завершения президентского срока Алмазбека Атамбаева они приступят к изменению Конституции страны. По его словам, после данного форума начнется процесс формирования координационного совета объединения независимых политиков и оппозиции. Жээнбеков призвал гражданское общество поддержать их. Он также считает, что в стране нужно формировать новую политическую культуру.

Лидер парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев считает, что президент не должен быть привязан к одной политической партии:

- Мы видим, что делает нынешний президент для своей партии.. Поэтому, если кандидат в президенты станет президентом, он должен пообещать уйти из политики.

Текебаев отметил, что для проведения честных президентских выборов нельзя допустить операции «Преемник». Текебаев считает, что с продвижением преемника власти будут использовать административный ресурс. По его словам, каждый политик должен подписать обязательство, что будет бороться против операции «преемник».

Политический деятель Адахан Мадумаров сомневается, что в сегодняшних реалиях в стране возможные честные и справедливые выборы. По его мнению, Центризбирком, Государственная регистрационная служба и другие госорганы работают на власти в качестве административного ресурса.

Лидер партии «Ата-Журт» Камчыбек Ташиев указал, что люди, которые, как правило, не садятся за один стол, в этот раз решили собраться и решили обсудить проведение честных президентских выборов. Это тоже хорошо. Он также возмутился отсутствием политиков, которые уже официально объявили о намерении принять участие в выборах.

«Им нужны честные выборы или нет?», - задался вопросом Ташиев.

Депутат парламента от фракции «Ата Мекен» Каныбек Иманалиев сказал, что нужно показать себя на деле. По его словам, оппозиция проиграла первый этап политической борьбы. Он считает, что нельзя было допускать проведения конституционного референдума.

- Заявления, что преемника не будет, это утопия. Власти все равно пойдут на этот шаг.

Обещания властей

Президент Алмазбек Атамбаев говорил, что не будет готовить преемника, президента изберет народ. Ранее в одном из материалов депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Анвар Артыков отметил, что правящая партия заинтересована в проведении честных выборов:

- На сегодняшний день все отечественные политики имеют одну цель. Это обеспечение честных и чистых выборов мирным путем. Все надеются на то, что предстоящие выборы не повлекут за собой какую-либо нестабильность в Кыргызстане. Все, кто думает по-другому, это люди, которые не думают о будущем, согласии и спокойствии Кыргызстана. Конечно, эти выборы будут особенно для нашей партии большой ответственностью. Но и другие политические силы, планирующие принять участие в президентских выборах, должны отнестись к этому с ответственностью. А также внести свой вклад в мирный и честный процесс выборов. Поэтому будут приняты меры по мирной и конституционной передаче власти.

Ожидается, что президентские выборы в Кыргызстане пройдут осенью 2017 года. Кандидатуры на должность президента уже выдвинули лидер партии «Акшумкар» Темир Сариев и лидер партии «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев.

Источник - радио "Азаттык"