Болото кыргызской политики: берем пример с террористов и ОПГ

И партии все – от начала до конца искусственные, депутаты от них – особого отношения к парламентаризму не имеют, сам Жогорку Кенеш никакой самостоятельной ветвью власти не является...

Все мы видели, как выбирали мэра. Как он не пришел на теледебаты, хотя напрямую и не отказался от них, как перед окнами горсовета во время голосования прошел псевдостихийный митинг, как его охраняла милиция, хотя он не был зарегистрирован и никто не давал разрешения на его проведение. Якобы разрешения и не требуется. Но попробуйте вы или кто другой провести такой митинг.

И во всех нас еще добили гвоздь, заявив вдобавок, что вот так они и президента изберут. И изберут. Того, который нужен им. Который будет делать то, что ему скажут они. Которому они дадут достаточно ограниченный коридор действий. Они уже могут многое, поэтому безбоязненно раскрывают свои планы, потому что никто их все равно уже не сможет расстроить.

И даже тот, который все это озвучивает, или те, которые голосуют, или те, которые вообще в обществе на виду, не играют среди них главной роли. Реальная власть превратилась в некий виртуал, который до того уже чувствует свою силу, что применяет как официальные, так и неофициальные, как пропозиционные, так и чисто оппозиционные методы, не боясь, что кто-то что-то сможет сделать против.

Все мы знаем, что в БГК избрались партии откровенно провластные, все даже знают, на чьи деньги и с какими целями вдруг появились совершенно новые партии, которые успешно прошли все сложные перипетии выборов. После этого они даже оппозицию создали откровенно ручную – уже захватывают не только власть, но и оппозиционные позиции, все мы всё понимаем, но действительно ничего поделать не можем.

Все мы также видим и знаем, что все выдвинутые обвинения по бумагам из Белиза состряпаны только с одной целью – дискредитировать оппозицию и всех, кто выступает против власти и имеет хоть какое-то влияние на происходящие события или на избирателей, которые в какой-либо момент могут вдруг поставить галочку не в том квадратике в избирательных бюллетенях.

В 1980-1990-е годы народ начинал думать и выбирать по-честному, к власти стали приходить более или менее порядочные люди, но потом "болото", которое Юрий Афанасьев называл "агрессивно-послушным большинством", сделало свое черное дело, и нами снова стали управлять мошенники. Потом случились революции 2005 и 2010 годов, после которых тоже к вершине пробрались такие же пройдохи.

Просто им легче пробираться наверх по лабиринтам властных коридоров, для них привычна ложь и подмена понятий, игра в наперстки и подтасовка результатов, для них ничего не стоит говорить одно, а делать другое, они убивают честных и порядочных людей их же достоинствами – честностью и порядочностью. Фишка в том, что они это могут, а честные никогда не смогут отказаться от своих честных методов.

И попробуйте им предъявить претензии или даже усомниться в правильности их намерений – окажется, что именно вы и лжете и вводите общественность в заблуждение: а предъявите, пожалуйста, неопровержимые доказательства! Это как с вежливыми зелеными человечками. Попробуйте усомниться в их намерениях. Вот и с допингами или хакерскими атаками тоже не предъявлено реальных доказательств.

И партии все – от начала до конца искусственные, депутаты от них – особого отношения к парламентаризму не имеют, сам Жогорку Кенеш никакой самостоятельной ветвью власти не является... И все мы живем по уши в этой лжи, когда нам твердят, что вот теперь состоится настоящий парламентаризм, вот после референдума вдруг начнется реформа силовых структур, вот мы скоро станем самыми процветающими...

Все мы беспомощно лицезреем, как и в ЖК, так и в БГК создается карманная оппозиция, которая делает то, что ей скажет власть. Очень, знаете ли, удобно – везде на встречах с международными донорами можно говорить, что у нас есть оппозиция, за ними даже законодательно закреплены министерские портфели и комитеты в парламенте, а на самом деле никто из них не пикнет без нашего ведома.

Это как позволить существовать в стране паре-тройке независимых СМИ и не трогать их, как бы они вас ни критиковали или раскрывали ваши незаконные и антиобщественные деяния. Сколько людей их читает или смотрит? Максимум – тысячи, а у подконтрольных нам СМИ – миллионная аудитория, так что эти свободные общих настроений не изменят, а перед донорами именно их наличием можно иезуитски хвастать.

Все мы знаем, сколько газет и веб-сайтов настругала власть, дав каждому ведомству и чиновнику задание, чтобы они учредили свои СМИ и содержали их, так что они, как свора шакалов, налетают на всех, на кого власть укажет, и пишут-вещают, нарушая все мыслимые и немыслимые правила, а попробуйте докажите, что это исходит от власти! У каждого есть свой учредитель, своя якобы самостоятельная политика, свои финансы...

Европейское и в целом западное общество в последние десятилетия наглядно нам показывало, чего вообще может достичь человек в своем развитии – справедливости и прозрачности, настоящего представительства и исчезновения границ... Но вся их честность и справедливость крушится простым ломом популизма, и мало что с этим можно поделать.

Это как с терроризмом – почему с ним трудно бороться? Потому что террористы используют правила и законы, по которым живет свободное общество, против самого этого общества, переиначивая их под себя. Они нарушают все писаные и неписаные правила, все традиции и обычаи, но от других требуют выполнения всех демократических законов до последней запятой.

И власти, которые используют некоторые не совсем благопристойные обычаи или феодальные правила общества лишь в своих сугубо утилитарных целях, используют такой же двуличный принцип. Это тот же терроризм, только без стрельбы или взрывов, без крови и трупов, а главное, без особого сопротивления. Они просто слегка переиначивают условия или цели – и все общество у них в заложниках.

И они не идут ни на какие компромиссы – ни с обществом в целом, ни с гражданами в отдельности. Похоже себя ведут криминальные группировки – для них существуют только их интересы, только этим узким целям должно все остальное подчиняться, а те, кто выступает против, должны быть просто убраны с дороги. Любые клятвенные соглашения существуют для них лишь до очередного изменения расстановки сил.



А для остального безмолвствующего населения можно строить мечети, помогать обездоленным или даже раздавать подарки и проводить благотворительные акции, как это делал, например, Рыспек Акматбаев. Каждое светлое пятно можно потом раздувать до вселенских масштабов, чтобы на любое обвинение можно было выставить обойму "благих дел".

Вот и власти начали раздавать ордена, звания, медали – это вам не хлеб молотить, наваять можно много, да и попутно обогатиться. Опять же, в первые годы после революции 2010 года был мораторий на награды, а сейчас – прорвало. Зачем соблюдать какие-то принципы и выполнять обещания, когда нарушать их в выгодный для нас момент выгоднее? Другим-то нельзя. Как в случае с мораторием на внесение поправок в Конституцию.

Нарын Айып

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