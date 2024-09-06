Вбить клин между Кыргызстаном и Россией – кому это надо?

Яркая иллюстрация вбивания клина – кричащие, пугающие заголовки в кыргызских и российских СМИ. "Гражданку Кыргызстана в Москве выбросили в окно 16-го этажа" (СМИ КР). "В Москве группа граждан Киргизии насмерть забила прохожего" (СМИ РФ). Под заголовком, в самом тексте, мелкими буквами написано, что в окно кыргызстанку выбросили не россияне, а соотечественники. А насмерть забитый прохожий – такой же кыргыз, как и его убийцы, и случилась между ними банальная пьяная драка.

Но все меньше людей читают дальше заголовка. И каждый такой вброс поднимает бурю в стакане воды.

С одной стороны множатся призывы гнать всех мигрантов подчистую с российской территории, с другой – призывы разорвать все отношения с Россией…

В последних числах августа появилась статья на одном из украинских ресурсов. Тоже с красноречивым заголовком: "Кыргызстан отворачивается от Москвы". Журналист собрал в кучу все промахи обеих обсуждаемых стран по отношению друг к другу, нанизал, как бусины на нитку, все более-менее значимые для обеих стран события последнего времени – и вывел нерадостный итог. "С РФ все меньше хотят иметь дело". И это несмотря на по-прежнему огромное количество в России кыргызских мигрантов, несмотря на действенную помощь, которую оказывает Россия в решении продовольственных вопросов, открытии и оснащении школ и т.д.

Украина и ее западные кураторы довольно потирают руки: подавляющее большинство кыргызских банков приостановили российско-кыргызские денежные переводы, мигранты потихоньку потянулись домой, а кыргызская власть теперь делает ставку на Пекин и Астану.

Можно сказать так: разлад между Россией и Кыргызской Республикой весьма выгоден Западу, который делает все возможное, чтобы рассорить недавних ближайших друзей и партнеров. У Запада в этом свои интересы, сейчас главным образом они связаны с предпочтительным для него завершением российско-украинского противостояния.

Но можно сказать и иначе: размежеванием КР и РФ серьезно озаботились и те, кто внутри. И ситуацию сейчас с максимальной амплитудой шатают как российские, так и кыргызские внутренние деструктивные силы.

Слишком уж кучно пошли события, призванные дать понять каждому обывателю: нам друг с другом не по пути. Так кучно, что это не может быть простым совпадением.

Стоило украинскому интернет-ресурсу сболтнуть: "За последние десять лет РФ напичкала Кыргызстан своей агентурой" - как в свет выходит некая разоблачительная статья недавно эмигрировавшей в Грузию "независимой" кыргызской журналистки Лейлы Саралаевой. Расследование состоялось, по ее собственному признанию, в соавторстве с медиаплощадкой "Клооп", знаменитой своими пасквилями и находящейся в официальной опале. Расследование посвящено приходу к власти Садыра Жапарова. Журналистский вывод однозначен: Жапарову помогли стать президентом российские политтехнологи. Конкретно – люди из команды самого главного "вагнеровца" Евгения Пригожина. Россия, дескать, посадила в президентское кресло наиболее выгодного для себя человека, чтобы обеспечить для себя возможность влиять на все кыргызские общественно-политические процессы.

Статья одновременно вышла на самых скандальных и "беспредельных" кыргызских сайтах. Тот же "Азаттык" (как и "Клооп") уже блокировался по причине своей необъективности и фейкометства. В конце концов власти разрешили ему работать – и он тут же стал нарываться на новые проблемы с законом.

Министерство культуры направило официальные письма и Саралаевой, и "Азаттыку" с требованием удалить "расследование" как не соответствующее действительности (проще говоря – насквозь лживое). Автор Лейла Саралаева в соцсетях с прискорбием сообщает, что статью пришлось удалить… Но утешает читателей тем, что материал по-прежнему доступен на сайте Kloop.kg. "Клоопу", как видно, тоже адреналина не хватает. А может, чего-то другого, что должно быть у каждого уважающего себя журналиста?

Остается лишь добавить, что президент Жапаров действительно старается сохранять хорошие отношения с Россией. Прекрасно понимая, что она – наш ведущий стратегический партнер. А вовсе не потому, что его якобы привели к президентству пригожинские пиарщики.

Сам Александр Малькевич, упомянутый в "расследовании" как главный причастный к политическому восхождению Садыра Жапарова, не поленился вступить в переписку с автором и вдоволь поиронизировал над тем, какой он, по мнению Лейлы, всемогущий и вездесущий. Разбил в пух и прах ее стройную теорию. Но журналистка своей неправоты не признала.

Практически одновременно с этим провокационным вбросом – появившимся и тут же удаленным везде, кроме "Клоопа", - появились еще два знаковых сообщения. Российская Госдума вплотную приступила к обсуждению закона, запрещающего трудовым мигрантам привозить в РФ свои семьи. А кыргызский МИД распространил обращение к согражданам с советом "не ездить в Россию без веских причин". Этот совет, надо полагать, - ответ на меняющуюся в России миграционную политику. Меняющуюся в сторону ужесточения. Зачастую – необоснованного. Некоторые особо ретивые российские законодатели не стали заморачиваться отделением мух от котлет и решили причесать всех под одну гребенку – и лояльных, и нелояльных, и законопослушных, и нарушителей, и нужных, и бесполезных. Вот и ответка: "Не ходите, дети, в Африку гулять: в Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы"…

Западные "товарищи" продолжают удовлетворенно аплодировать: в Кыргызстане из России лепится образ злейшего врага – не без подачи самой России.

Масла в и без того хорошо горящий огонь подлил кыргызский депутат Исхак Масалиев. Неосмотрительно (а возможно, как раз вполне осознанно, преследуя некую определенную цель) предложивший поддержать Россию в ее конфликте с Украиной. Это выступление вызвало шквал негативных эмоций. Ничего вроде бы "такого" депутат не сказал, и по сути – все правильно. Кыргызстан – союзник России по ОДКБ, военные действия идут сейчас на ее территории, и было бы логично… Если бы Россия сама обратилась с просьбой о помощи. И если бы Исхак-мырза не рубанул "должны поддержать" на фоне неоправданных репрессий в отношении мигрантов-кыргызстанцев и некоторых других щекотливых моментов.

Озлобил народ – для чего?

Складывается стойкое ощущение, что дружеские отношения Кыргызстана и России потихоньку сыплются даже без участия заинтересованного Запада. Что в разрушении давней и прочной связи не меньше западных кукловодов заинтересованы некие лица, окопавшиеся внутри. И не случайно в Кыргызстане эти лица затеяли игру во взаимоисключающие псевдопатриотизм и псевдолюбовь к России именно сейчас, с наступлением осени – традиционной поры кыргызских революций. Сейчас, как никогда, зерна недоверия к президенту попадут в благодатную почву. А недоверие посеять – проще простого: сделать из Жапарова ставленника России, продолжающего сближаться с ней на фоне мигрантских и санкционных обострений… Протаскивающего якобы законы, списанные с российских, - о СМИ, об НКО и прочие, непопулярные у оппозиционеров-иноагентов… И вот уже разрушительная часть общества готова к своему привычному "революционному" занятию.

Между тем первый зампред комитета российской Госдумы по делам СНГ Константин Затулин только что прокомментировал непростую ситуацию, сложившуюся в Абхазии: там "есть люди, которые стремятся навредить отношениям с Россией. Активная кампания против сотрудничества с Россией ведется из-за рубежа и на зарубежные гранты. Целый ряд политиков подогревает свои рейтинги, не думая о том, насколько Россия и Абхазия взаимосвязаны, насколько Абхазия нуждается в поддержке России во всех сферах. Персонажи известны. Они не являются большинством, но они влияют на настроения большинства. А большинство не проявляет воли и решимости и плывет по течению".

Ничего (и никого) не напоминает? И не настораживает? А зря.

VB.kg